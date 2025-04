Peppa Pig: svelato il sesso del bebè

Dopo il grande annuncio avvenuto a febbraio in cui Mamma Pig ha svelato di aspettare un figlio, siamo giunti al momento come ogni gravidanza che si rispetti, di annunciare il sesso del bambino.

Ovviamente come ormai avviene per tutte le celebrità è stato organizzato un vero e proprio evento social. Hasbro ha annunciato che Mamma Pig aspetta una bambina, realizzando il primo gender reveal in un cartone animato nella storia dell’azienda.

Come è stato organizzato il Gender Reveal di Peppa Pig?

Il gender reveal è stato organizzato in un episodio esclusivo di Peppa Pig Tales intitolato “Baby Balloon” in cui Peppa e George inseguono un palloncino contenente la rivelazione del sesso del bambino.

“Se vogliono scoprirlo, dovranno catturare il palloncino che contiene la risposta!”, anticipava l’episodio, aggiungendo un tocco giocoso al gender reveal.

Per celebrare il nuovo arrivato, Hasbro pubblicherà anche una collezione a tempo limitato di prodotti a tema Peppa Pig.

Quali nuovi prodotti usciranno in occasione del nuovo nato in casa Pig?

La collezione include prodotti come la bambola interattiva Oinks & Snuggles e il guardaroba di Peppa, oltre al set di personaggi Peppa’s Family Five Pack e saranno disponibili a livello nazionale dal 1° agosto.

Oltre ai giocattoli, Peppa sta lanciando un CD esclusivo per Walmart intitolato “Peppa Pig: Greatest Hits”, e le novità sulla nuova arrivata continuano a motivare il marchio dopo il suo 20° anniversario e la rivelazione della gravidanza di Mamma Pig a febbraio.