Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori

Al momento, non ci sono conferme ufficiali che Giulia De Lellis sia incinta. Recentemente, l’influencer ha dichiarato di avere un forte desiderio di costruire una famiglia, ma ha anche sottolineato che attualmente è concentrata sulla sua carriera e sulle sue attività professionali .​

In passato, Giulia ha espresso il suo sogno di diventare madre, affermando che desidera avere un figlio da quando ha memoria . Tuttavia, non ha mai confermato una gravidanza in corso.​

Recentemente, alcune voci hanno suggerito che Giulia fosse incinta, ma lei stessa ha smentito queste indiscrezioni, chiarendo che non è in dolce attesa . Inoltre, in un’occasione, ha spiegato di aver ricevuto domande sul suo stato di gravidanza a causa di una visita medica, ma ha precisato che non era incinta e che la visita era per un’amica .​

Giulia De Lellis: le foto che svelerebbero il pancino

In realtà oggi sono uscite alcune foto che lasciano davvero poco all’immaginazione in cui la De Lellis avrebbe mostrato le prime foto del pancino. Le foto “incriminate” mostrano Giulia mentre alza la T-shirt però la foto non era per i social, ma per alcuni amici e persone vicino alla coppia con le quali stavano trascorrendo alcuni momenti di svago. I due non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito e probabilmente, nonostante le foto, la conferma ufficiale arriverà solo quando i due decideranno di parlare pubblicamente della gravidanza.

In sintesi, non ci sono prove concrete che Giulia De Lellis sia incinta. Le dichiarazioni rilasciate fino ad ora indicano un desiderio di maternità, ma al momento non ci sono conferme ufficiali in merito.