Rihanna in attesa del terzo figlio

Credit @instagram

La cantante Rihanna ha confermato di aspettare il suo terzo figlio durante la sua partecipazione alla serata più importante dell’anno per la moda, il Met Gala di New York. La trentasettenne ha mostrato il pancione ai fotografi mentre camminava sul red carpet.

Rihanna, il cui vero nome è Robyn Fenty, e il suo compagno, il rapper ASAP Rocky, hanno già due figli. ASAP Rocky, noto anche come Rakim Mayers, ha ringraziato i giornalisti che gli hanno fatto le congratulazioni sul red carpet. “È ora di mostrare alla gente cosa avevamo in serbo”, ha detto.

Rihanna per l’occasione ha indossato un cappello a tesa larga e un abito sartoriale lungo fino a terra.

Rihanna è stata l’ultima ad arrivare all’evento di beneficenza per il Metropolitan Museum of Art di New York, che segna l’apertura della mostra annuale di moda del Costume Institute.

Ogni anno le celebrità indossano abiti stravaganti in linea con il tema dell’evento. Il concept di quest’anno era “Superfine: Tailoring Black Style”, il primo dal 2003 a concentrarsi esclusivamente sull’abbigliamento maschile. ASAP Rocky, co-presidente dell’evento, ha confermato la gravidanza della coppia sul red carpet. “Grazie, grazie, grazie”, ha detto il rapper. “Sono contento che tutti siano felici per noi perché lo siamo davvero”, ha aggiunto.

Il primo figlio della coppia, RZA, è nato a maggio 2022 e il secondo, Riot, è nato ad agosto 2023.