Cecilia Rodriguez è incinta: svelato già il nome della bambina

Cecilia Rodriguez è incinta. Ad annunciarlo con un bellissimo post su Instagram è proprio lei. La coppia non ha mai nascosto il desiderio di avere un figlio ma lei e Ignazio Moser sembrava faticassero a realizzare questo loro desiderio.

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, l’ufficialità è arrivata da parte dei diretti interessati: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventeranno genitori. La coppia dopo il matrimonio avvenuto un anno fa dopo sette anni di amore, ha annunciato su Instagram che la famiglia si allargherà presto con l’arrivo della piccola Clara Isabel.

Cosa ha scritto Cecilia Rodriguez su Instagram

«Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere – scrive Cecilia –. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi. La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere. A presto piccola Clara Isabel. P.s. Auguri a tutte le mamme, soprattutto alle nostre che ci hanno dato la possibilità di essere qui». Con questo tenero post su Instagram Rodriguez mette a tacere le voci di crisi con Moser.