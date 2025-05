Mamma Pig sta per partorire: tutti gli aggiornamenti

Sembra che Mamma Pig sia in travaglio, alcuni sostengono che la figlia sia già nata e si chiami Evie.

Sul profilo instagram ufficiale è stata pubblicata una foto in cui si vedono Peppa Pig, George e Papà Pig con una valigia. “…on the way!” il testo riportato. Nel copy si afferma che sta per accadere ma anche di stare calmi.

In questi mesi abbiamo assistito all’annuncio del parto, al gender reveal ed ora al momento della nascita.

La scelta è quella di spiegare ai più piccoli tutte le fasi dell’arrivo di un nuovo bebè in famiglia, anche con uno scopo educativo. Cosa succede quando una famiglia si allarga? Ecco spiegato quali sono i cambiamenti durante la gravidanza e dopo l’arrivo di un nuovo componente del nucleo famigliare.

Sempre su IG abbiamo anche il profilo di Pubity che annuncia non solo che la sorellina di Peppa Pig è nata ma che si chiamerà Evie.

Con l’arrivo della nuova sorellina, i due fratellini impareranno a collaborare e a condividere nuove esperienze, accompagnando i giovani spettatori in un viaggio emozionante alla scoperta di cosa significa crescere insieme.

L’arrivo della piccola Evie apre un nuovo e fondamentale capitolo nella storia del brand, iniziato con l’annuncio – diventato virale nel giro di pochissimo tempo – della dolce attesa di Mamma Pig.

La nuova arrivata porterà tanta gioia e tante sfide nella famiglia, e saprà certamente farsi volere bene da tutti i piccoli fan che seguono le vicende di Peppa, George, Papà e Mamma Pig fin dagli esordi. Con storie e personaggi inediti, e “prime volte” che scaldano il cuore, il brand Peppa Pig si apre a una svolta importante, che promette di deliziare tutte le generazioni a venir

Dove incontrare Peppa Pig e la sua famiglia

Sapete che a Gardaland esiste dal 2018 Peppa Pig Land? È tra le aree più amate del Resort: due grandi portali colorati accolgono le famiglie in un mondo di gioco e immaginazione, dove è possibile entrare nella casa di Peppa e conoscerla di persona, salpare verso l’Isola dei Pirati, viaggiare sul Trenino di Nonno Pig o librarsi in volo con la Mongolfiera di Peppa.

Ispirata agli episodi più iconici del cartone, l’area include attrazioni pensate per i più piccoli, spazi interattivi, giochi all’aria aperta, pozzanghere di fango e un coloratissimo shop tematico: il negozio del Signor Volpe, dove trovare souvenir esclusivi.

E per chi desidera prolungare l’avventura anche dopo la visita al parco, Gardaland Hotel propone le stanze tematizzate Peppa Pig – tra le più richieste dell’intera struttura – per vivere un’esperienza indimenticabile con tutta la famiglia, immersi nell’universo della famiglia Pig.