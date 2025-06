E’ arrivata una notizia inaspettata su Instagram per i fan di Anna Tatangelo, che ha annunciato di essere incinta del suo secondo figlio. La cantante ha pubblicato su Instagram un dolce scatto in bianco e nero mentre accarezza il pancino. Il primo Andrea è nato dal legame con Gigi D’Alessio. Sotto la foto della cantante parole colme d’amore: “Un altro nuovo inizio che la vita mi dona”.

Anna Tatangelo è incinta: l’annuncio a sorpresa su Instagram

La notizia è stata data in modo discreto con uno scatto in bianco e nero, con addosso un jeans strappato e una camicia bianca che si apre sul pancino, segno di una gravidanza di pochi mesi, accarezzato dalle mani della cantante. Anna Tantangelo scrive. “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”.

Anna Tatangelo, la storia d’amore con Giacomo Buttaroni

Quello di Anna Tatangelo è stato un annuncio in solitaria: nessun accenno al padre del bebè in arrivo – di cui ovviamente non si conosce ancora il sesso – al quale è legata dallo scorso autunno. Si tratterebbe di Giacomo Buttaroni, giovane allenatore di calcio, lontano dal mondo dello spettacolo.