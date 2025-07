Sos Dottore: il servizio digitale che porta il medico a casa tua (anche online)

Quando si ha un bambino piccolo, ogni dubbio di salute può trasformarsi in un momento di ansia. Febbre improvvisa nel cuore della notte, un’eruzione cutanea sospetta, tosse insistente durante il weekend: cosa fare? Andare al pronto soccorso o aspettare il medico curante? In questi momenti serve un aiuto rapido, affidabile e su misura. È proprio da questa esigenza che nasce Sos Dottore, il servizio che mette in contatto genitori e medici in modo semplice, veloce e sicuro.

Sos Dottore: un medico disponibile in pochi click

Il servizio di televideovisita ti permette di consultare un medico generico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, direttamente dal tuo smartphone o computer. Basta accedere alla piattaforma, selezionare il medico disponibile e iniziare la videochiamata. Il medico potrà valutare i tuoi sintomi, fornire consigli e darti indicazioni. Post consulto riceverai un report riepilogativo del medico con cui hai parlato.

Oltre a questo il servizio di Sos Dottore vi darà accesso a prestazioni sanitarie a tariffazione agevolata presso centri diagnostici. Oltre 500 strutture convenzionate in Italia con un risparmio fino al 20% rispetto ai prezzi di listino.



Quando può servire Sos Dottore?

Questo servizio è utile in moltissime situazioni quotidiane:

Per chiarire un dubbio urgente, evitando code al pronto soccorso.



Per gestire una febbre che compare nel weekend o di notte.



Per consulti su sintomi lievi ma persistenti.



Per seguire l’evoluzione di una terapia o avere un secondo parere.



In più, la possibilità di evitare spostamenti e di ricevere supporto in un ambiente familiare come la propria casa è un grande vantaggio, soprattutto con bambini piccoli o malati.

Sicurezza e qualità al primo posto

Tutti i medici presenti sulla piattaforma sono medici certificati, con esperienza e abilitazione alla professione. Inoltre, la piattaforma garantisce la protezione dei dati sensibili, la tracciabilità dei consulti e la possibilità di scaricare referti e prescrizioni.

