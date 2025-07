Addio a Enrico Valenti: il “papà” di Uan se ne va all’età di 71 anni

Si è spento Enrico Valenti, una figura iconica della televisione per ragazzi in Italia. Nato a Milano nel 1954, è stato soprattutto il “papà” di Uan, il celebre pupazzo rosa che ha animato gli schermi di intere generazioni tra gli anni ’80 e ’90, nell’ambito del programma Bim Bum Bam

Chi era Enrico Valenti

Valenti ebbe una formazione nel teatro di figura e poi, nel 1980, fondò con Kitty Perria il Gruppo 80, un laboratorio creativo che diede vita a pupazzi indimenticabili come Five, Four, Vitamina, Frittella, MicMac e soprattutto Uan

Il pupazzo UAN

Pensato per Bim Bum Bam, Uan nacque da un esperimento creativo durante una cena con consigli di un regista amico: «perché non fate un cane?» e, a seguire, «usiamo un tessuto rosa avanzato». Il pupazzo conquistò Silvio Berlusconi e i suoi figli e divenne una celebrità della tv per ragazzi

Stile e filosofia

Valenti rifuggiva dalla ribalta e puntava tutto sulla creatività. In un’intervista raccontava:

«La forza di Uan? Il lavoro di squadra… talmente credibile che lo considerano un essere vivente, dimenticando la fatica e l’abilità degli animatori»

Una carriera longeva

Valenti rimase attivo nei cartoni animati fino al 2000, partecipando anche a telepromozioni nella seconda metà degli anni ‘90. Il Gruppo 80, dal suo laboratorio iniziale nella periferia di Milano, divenne un’istituzione della tv per ragazzi.

Vita privata e riservatezza

Molto riservato, Valenti ha sempre protetto la sua vita privata. Ancora oggi non sono note con certezza la presenza di un coniuge o di figli. Le informazioni sulla sua famiglia sono poche, ma la sua opera creativa ha lasciato un’eredità indelebile nel cuore di chi è cresciuto guardando i suoi pupazzi.

L’eredità di un maestro dell’immaginazione

Con la scomparsa di Enrico Valenti si chiude un capitolo importante della televisione italiana per ragazzi. I protagonisti dei suoi pupazzi erano più che semplici burattini: erano compagni di gioco, sorrisi quotidiani e specchio di un’epoca.