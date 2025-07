ITALIA’S GOT TALENT su Disney+ dal 5 settembre

La nuova edizione di Italia’s Got Talent, prodotta da Fremantle Italia per Disney+, sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming dal 5 settembre, con una nuova puntata ogni settimana.

La finale in diretta streaming il 31 ottobre

La finale dello show, una novità assoluta per Disney+ in Italia, sarà trasmessa in diretta streaming il 31 ottobre. La giuria vedrà il debutto di Alessandro Cattelan, affiancato da Elettra Lamborghini e dai riconfermati Mara Maionchi e Frank Matano. Alla conduzione tornano Aurora e Fru dei The Jackal, che accompagneranno i concorrenti nel loro percorso verso il titolo di campione.

Anche per questa edizione, Italia’s Got Talent ha cercato i talenti più significativi del Paese, esibitisi prima al Teatro Politeama di Catanzaro per le Audition e poi al Teatro Comunale di Vicenza per le semifinali e la finale. Nove avvincenti puntate – sei Audition, due semifinali e l’attesissima finale in diretta streaming – promettono emozioni e spettacolarità.

Dopo ogni puntata di Audition, in cui si esibiscono talenti di ogni genere, il Selection Time permetterà ai giudici di scegliere i concorrenti con almeno tre sì che accederanno alle semifinali. Il pubblico in sala potrà assegnare due Golden Buzzer, uno per semifinale, garantendo l’accesso diretto alla finale a due concorrenti. Sarà il voto del pubblico da casa a decretare il vincitore di Italia’s Got Talent, che si aggiudicherà un premio di 100 mila euro.

Al tavolo dei giudici, accanto agli amatissimi veterani Mara Maionchi, stimata talent scout e volto televisivo, e l’attore e comico Frank Matano, riconfermati per l’ennesima volta, siederanno la new entry della scorsa edizione Elettra Lamborghini e per la prima volta in veste di giudice di un talent show, Alessandro Cattelan.

La conduzione sarà affidata ancora una volta ad Aurora e Fru dei The Jackal, pronti a portare la loro inconfondibile ironia sul palco e ad accompagnare i concorrenti nel loro percorso verso il titolo di campione di Italia’s Got Talent.

Quante puntate saranno?

Il pubblico potrà appassionarsi ed emozionarsi con nove avvincenti puntate: sei dedicate alle Audizioni, due alle semifinali e l’attesissima finale in diretta streaming su Disney+. Ogni puntata di Audizioni, che vedrà esibirsi talenti di ogni genere e disciplina, si concluderà con il Selection Time. Qui i giudici sceglieranno i concorrenti che, avendo ottenuto almeno tre sì, accederanno alle semifinali.

Come nella scorsa edizione, anche quest’anno il pubblico in sala avrà la possibilità di assegnare due Golden Buzzer, uno per semifinale, permettendo a due concorrenti di accedere direttamente alla finale. Sarà poi il voto del pubblico da casa a decretare il vincitore di Italia’s Got Talent, che si aggiudicherà un premio di 100 mila euro.

Quali sono le novità di quest’anno?

Novità di questa edizione è, infatti, l’App di Italia’s Got Talent, sponsorizzata da MediaWorld, che permetterà al pubblico di votare il vincitore durante la finale in diretta.Grazie all’App di Italia’s Got Talent gli spettatori potranno, inoltre, sentirsi parte attiva dello show: ogni settimana, gli utenti avranno la possibilità di votare il concorrente che ha realizzato l’esibizione più“coraggiosa”dellapuntata.Chi raccoglierà il maggior numero di voti, nel corso dello show,sarà insignito del “Premio Let’s Go” da MediaWorld, un riconoscimento speciale che verrà annunciato dai conduttori Aurora e Fru durante la finale del programma