Melissa Satta incinta: tutte le novità

Melissa Satta incinta? in queste ultime ore tutti sembrano sostenere che Melissa Satta sia incinta

Infatti uno degli ultimi scatti postati su Instagram sembra aver sollevato il dubbio che sia in dolce attesa, e la rete ha iniziato a diffondere immagini che non lascerebbero dubbi. I followers della showgirl commentano certi che la notizia verrà comunicata a breve e che si tratta della foto che ritrae chiaramente una donna radiosa incinta.

L’immagine, diventata in breve virale, ha immediatamente alimentato il gossip, anche se già da qualche tempo a Milano era circolata la voce che l’ex velina potesse essere in dolce attesa.

Con chi è fidanzata Melissa Satta?

Melissa Satta è fidanzata da qualche tempo con Carlo Gussalli Beretta e il loro rapporto sembra procedere a gonfie vele, forse così bene da decidere di allargare la famiglia.

Nella foto che ha fatto nascere tanta curiosità la Satta indossa un abito morbido e molto ampio di lino di colore chiaroe si trova in compagnia di un’amica che sembra accarezzarle la pancia che da tanti: sotto al vestito, sembra intravedersi una evidente rotondità…una sorta di pancino abbastanza sospetto.

Il messaggio lasciato dall’altra protagonista dello scatto, Barbara Petrillo, come commento al post pubblicato dall’ex velina di Striscia, sarebbe un’ulteriore conferma: “Amori miei”, al plurale…andando a confermare i sospetti che stanno nascendo in rete.