 
 
Età giusta per avere un figlio
Fertilità ed Ovulazione

Età giusta per avere un figlio

È possibile identificare un lasso di tempo nell’arco della vita di una donna che rappresenti la cosiddetta età giusta... 

Significato del nome Stefano
Come chiamo mio figlio

Significato del nome Stefano

Il nome Stefano ha un profondo legame con la religione intesa come fede nel divino. L’etimologia del nome, infatti,... 

Cibi pericolosi per i bambini in estate
Alimentazione e Svezzamento

Cibi pericolosi per i bambini in estate

Quando si parla di cibi pericolosi per i bambini si riconoscono diversi livelli di pericolosità. Solitamente per i bambini... 

Cosa significa grooming online e quali sono i rischi
Adolescenza

Cosa significa grooming online e quali sono i rischi

Gli adolescenti e il grooming online, i pericoli Nell’era digitale, i social media hanno rivoluzionato il modo... 

 

Melissa Satta incinta: tutte le novità

di Georgia Conte

01 Settembre 2025

Melissa Satta incinta? in queste ultime ore tutti sembrano sostenere che Melissa Satta sia incinta

Infatti uno degli ultimi scatti postati su Instagram sembra aver sollevato il dubbio che sia in dolce attesa, e la rete ha iniziato a diffondere immagini che non lascerebbero dubbi. I followers della showgirl commentano certi che la notizia verrà comunicata a breve e che si tratta della foto che ritrae chiaramente una donna radiosa incinta.

L’immagine, diventata in breve virale, ha immediatamente alimentato il gossip, anche se già da qualche tempo a Milano era circolata la voce che l’ex velina potesse essere in dolce attesa.

Con chi è fidanzata Melissa Satta?

Melissa Satta è fidanzata da qualche tempo con Carlo Gussalli Beretta e il loro rapporto sembra procedere a gonfie vele, forse così bene da decidere di allargare la famiglia.

Nella foto che ha fatto nascere tanta curiosità la Satta indossa un abito morbido e molto ampio di lino di colore chiaroe si trova in compagnia di un’amica che sembra accarezzarle la pancia che da tanti: sotto al vestito, sembra intravedersi una evidente rotondità…una sorta di pancino abbastanza sospetto.

Il messaggio lasciato dall’altra protagonista dello scatto, Barbara Petrillo, come commento al post pubblicato dall’ex velina di Striscia, sarebbe un’ulteriore conferma: “Amori miei”, al plurale…andando a confermare i sospetti che stanno nascendo in rete.

