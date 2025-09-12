Elena Visari e la nascita del figlio con Andrea Diamante

Elisa Visari e Andrea Damante, quando nascerà il figlio: il conto alla rovescia

Potrebbe essere già nato o manca ormai pochissimo alla nascita del primo figlio di Elisa Visari e Andrea Damante. La coppia, molto amata e seguita sui social, aveva condiviso la notizia della gravidanza lo scorso 10 aprile, Poco dopo l’annuncio, Elisa aveva anche rivelato la presunta data del parto: il 18 settembre.

Ma sappiamo che quando si tratta di nascite tutto può succedere e magari il piccolo ha deciso di venire al mondo qualche giorno prima…

Sui social iniziano a girare alcune voci in merito al parto già avvenuto o all’inizio del travaglio.

Come si chiamerà il bambino?

La coppia ha già confermato che si tratta di un maschio, dettaglio che era stato lasciato intendere anche nel post iniziale con cui hanno annunciato la gravidanza. Sul nome non si sono ancora pronunciati. Elisa VIsari ha detto che lei e Andrea hanno diversi nomi tra i quali scegliere, ma che ogni settimana si affezionano a un nome nuovo, quindi non è detto quale sarà quello scelto alla fine.

Quindi non ci resta che attendere notizie ufficiali.