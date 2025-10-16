 
 
Età giusta per avere un figlio
Fertilità ed Ovulazione

Età giusta per avere un figlio

È possibile identificare un lasso di tempo nell’arco della vita di una donna che rappresenti la cosiddetta età giusta... 

Significato del nome Stefano
Come chiamo mio figlio

Significato del nome Stefano

Il nome Stefano ha un profondo legame con la religione intesa come fede nel divino. L’etimologia del nome, infatti,... 

Cibi pericolosi per i bambini in estate
Alimentazione e Svezzamento

Cibi pericolosi per i bambini in estate

Quando si parla di cibi pericolosi per i bambini si riconoscono diversi livelli di pericolosità. Solitamente per i bambini... 

Tony Effe e la piccola Priscilla: la foto che fa discutere
Gossip

Tony Effe e la piccola Priscilla: la foto che fa discutere

La figlia era nata da poche ore e Tony Effe da neo-papà non ci ha messo molto a condividere le foto con la piccola... 

Cosa significa grooming online e quali sono i rischi
Adolescenza

Cosa significa grooming online e quali sono i rischi

Gli adolescenti e il grooming online, i pericoli Nell’era digitale, i social media hanno rivoluzionato il modo... 

 

Seguici:

<<<<<<< HEAD=======>>>>>>> d4e41ffc2594c898027ec6e7c78d8a7956ccfad1

I figli dei vip nati questa settimana: li seguite tutti?

di Georgia Conte

16 Ottobre 2025

Durante questa settimana sono nati tanti baby vip. Già la scorsa settimana era nata la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe: la piccola Priscilla. Ieri invece è nata la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Ed è stato proprio Ignazio a dare l’annuncio ufficiale sui canali social: «15.10.2025. Clara Isabel Moser. Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo». Ad accompagnare la notizia un un carosello di scatti in cui il neo papà stringe tra le braccia la piccola.

Questa volta lo spoiler è stato fatto dalla zia Belen che non ha saputo mantenere il segreto e ha condiviso una storia sui social scrivendo: «Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata».

Francesca Chillemi: mamma bis in gran segreto

Sembrerebbe che anche Francesca Chillemi abbia partorito la sua secondogenita. A rivelare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano.

L’attrice, ex Miss Italia e volto amatissimo del piccolo schermo grazie a fiction come “Che Dio ci Aiuti”, aveva annunciato la gravidanza nei mesi scorsi ma per il resto aveva mantenuto il riserbo su tutto.

Chissà se prima o poi deciderà di dire qualcosa di più.

continua a leggere


Tag:
Iscriviti alla newsletter
Riceverai preziosi consigli e informazioni sugli ultimi contenuti, iscriviti alla nostra newsletter.

Seguici