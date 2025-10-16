I figli dei vip nati questa settimana: li seguite tutti?

Durante questa settimana sono nati tanti baby vip. Già la scorsa settimana era nata la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe: la piccola Priscilla. Ieri invece è nata la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Ed è stato proprio Ignazio a dare l’annuncio ufficiale sui canali social: «15.10.2025. Clara Isabel Moser. Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo». Ad accompagnare la notizia un un carosello di scatti in cui il neo papà stringe tra le braccia la piccola.

Questa volta lo spoiler è stato fatto dalla zia Belen che non ha saputo mantenere il segreto e ha condiviso una storia sui social scrivendo: «Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata».

Francesca Chillemi: mamma bis in gran segreto

Sembrerebbe che anche Francesca Chillemi abbia partorito la sua secondogenita. A rivelare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano.

L’attrice, ex Miss Italia e volto amatissimo del piccolo schermo grazie a fiction come “Che Dio ci Aiuti”, aveva annunciato la gravidanza nei mesi scorsi ma per il resto aveva mantenuto il riserbo su tutto.

Chissà se prima o poi deciderà di dire qualcosa di più.