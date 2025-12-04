 
 
Natalia Paragoni e Andrea Zelletta ancora genitori

di Georgia Conte

04 Dicembre 2025

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno scelto di comunicare sui social la seconda gravidanza di Natalia con un taglio ironico.

Nel video di Instagram, si vede Andrea Zelletta cucinare diversi piatti per rispondere alle voglie di Natalia e, solo alla fine del filmato, l’influencer mostra il pancione a tutti i loro follower.

“Voglia [vò|glia], s.f.: desiderio improvviso di cibi o bevande particolari, tipico delle donne in stato di gravidanza”, si legge nella didascalia del post.

Come si sono conosciuti Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

Per la coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, è il secondo figlio dopo la nasxita di Ginevra nel luglio 2023.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta stanno insieme ormai da sei anni. Il dj e l’influencer si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2019 e da allora non si sono mai lasciati. Nel 2020 il loro legame si è rafforzato ancora di più durante la partecipazione di Andrea al Grande Fratello Vip, al punto che, una volta terminata quell’esperienza, avevano rivelato a Verissimo il desiderio di avere un figlio: “Vorremmo essere dei genitori giovani”.

