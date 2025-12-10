Candice King, la Caroline di The Vampire Diares, è incinta

Candice King e Steven Krueger diventeranno genitori, per la coppia è il primo figlio, mentre Candice King, trentotto anni compiuti lo scorso maggio, è già mamma di due bambine, Florence e Josephine, nate rispettivamente nel 2016 e nel 2020, e figlie di Joe King, cantautore americano con cui l’attrice è stata sposata per quasi dieci anni. A comunicarlo sono stati loro stessi un post su Instagram dove si abbracciano e stringono tra le mani un test di gravidanza.

La star di The Vampire Diaries ha deciso di aspettare qualche mese prima di rivelare di aspettare il terzo figlio. Il bambino arriverà nel 2026, a maggio.

Il primo figlio con l’attore Steven Krueger

Nel 2023 Candice King ha iniziato una nuova relazione con il collega Steven Krueger. La scorsa primavera, a maggio, è arrivato l’anello di fidanzamento con cui la coppia ha ufficializzato la storia d’amore. Insieme al gioiello, l’attrice ha condiviso la volontà di sposarsi con l’attore conosciuto sul set di The Originals, lo spin-off di successo di The Vampire Diaries nel quale lui recitava nei panni del vampiro Joshua “Josh” Rosz.