 
 
Età giusta per avere un figlio
Fertilità ed Ovulazione

Età giusta per avere un figlio

È possibile identificare un lasso di tempo nell’arco della vita di una donna che rappresenti la cosiddetta età giusta... 

Significato del nome Stefano
Come chiamo mio figlio

Significato del nome Stefano

Il nome Stefano ha un profondo legame con la religione intesa come fede nel divino. L’etimologia del nome, infatti,... 

Cibi pericolosi per i bambini in estate
Alimentazione e Svezzamento

Cibi pericolosi per i bambini in estate

Quando si parla di cibi pericolosi per i bambini si riconoscono diversi livelli di pericolosità. Solitamente per i bambini... 

Candice King, la Caroline di The Vampire Diares, è incinta
Gossip

Candice King, la Caroline di The Vampire Diares, è incinta

Candice King e Steven Krueger diventeranno genitori, per la coppia è il primo figlio, mentre Candice King, trentotto... 

Paura del buio nei bambini: come superarla
Psicologia

Paura del buio nei bambini: come superarla

La paura del buio nei bambini si manifesta non prima dei 2-3 anni di vita, si tratta di un sentimento transitorio che... 

 

Candice King, la Caroline di The Vampire Diares, è incinta

di Georgia Conte

10 Dicembre 2025

Candice King e Steven Krueger diventeranno genitori, per la coppia è il primo figlio, mentre Candice King, trentotto anni compiuti lo scorso maggio, è già mamma di due bambine, Florence e Josephine, nate rispettivamente nel 2016 e nel 2020, e figlie di Joe King, cantautore americano con cui l’attrice è stata sposata per quasi dieci anni. A comunicarlo sono stati loro stessi un post su Instagram dove si abbracciano e stringono tra le mani un test di gravidanza. 
La star di The Vampire Diaries ha deciso di aspettare qualche mese prima di rivelare di aspettare il terzo figlio. Il bambino arriverà nel 2026a maggio.

Il primo figlio con l’attore Steven Krueger 

Nel 2023 Candice King ha iniziato una nuova relazione con il collega Steven Krueger. La scorsa primavera, a maggio, è arrivato l’anello di fidanzamento con cui la coppia ha ufficializzato la storia d’amore. Insieme al gioiello, l’attrice ha condiviso la volontà di sposarsi con l’attore conosciuto sul set di The Originals, lo spin-off di successo di The Vampire Diaries nel quale lui recitava nei panni del vampiro Joshua “Josh” Rosz.

