Diletta Leotta aspetta il secondo figlio

Lo aveva confidato a Verissimo, non molto tempo fa, di volere u secondo figlio: “Dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli. Sicuramente Aria, un giorno, avrà un fratellino o una sorellina”. Oggi Diletta Leotta annuncia su IG in un dolce post di essere incinta del secondo figlio.

Diletta Leotta è incinta

A 34 anni, Diletta Leotta si prepara a diventare nuovamente mamma. La notizia è arrivata con uno scatto che ha subito fatto il giro del web. Loris Karius sfiora la pancia di Diletta e nel post si legge: “Questo Natale non potevamo desiderare un regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti a dare il doppio dell’amore”.