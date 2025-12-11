 
 
Età giusta per avere un figlio
Fertilità ed Ovulazione

Età giusta per avere un figlio

È possibile identificare un lasso di tempo nell’arco della vita di una donna che rappresenti la cosiddetta età giusta... 

Significato del nome Stefano
Come chiamo mio figlio

Significato del nome Stefano

Il nome Stefano ha un profondo legame con la religione intesa come fede nel divino. L’etimologia del nome, infatti,... 

Cibi pericolosi per i bambini in estate
Alimentazione e Svezzamento

Cibi pericolosi per i bambini in estate

Quando si parla di cibi pericolosi per i bambini si riconoscono diversi livelli di pericolosità. Solitamente per i bambini... 

Candice King, la Caroline di The Vampire Diares, è incinta
Gossip

Candice King, la Caroline di The Vampire Diares, è incinta

Candice King e Steven Krueger diventeranno genitori, per la coppia è il primo figlio, mentre Candice King, trentotto... 

Paura del buio nei bambini: come superarla
Psicologia

Paura del buio nei bambini: come superarla

La paura del buio nei bambini si manifesta non prima dei 2-3 anni di vita, si tratta di un sentimento transitorio che... 

 

Diletta Leotta aspetta il secondo figlio

di Georgia Conte

11 Dicembre 2025

Lo aveva confidato a Verissimo, non molto tempo fa, di volere u secondo figlio: “Dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli. Sicuramente Aria, un giorno, avrà un fratellino o una sorellina”. Oggi Diletta Leotta annuncia su IG in un dolce post di essere incinta del secondo figlio. 

Diletta Leotta è incinta

A 34 anni, Diletta Leotta si prepara a diventare nuovamente mamma. La notizia è arrivata con uno scatto che ha subito fatto il giro del web. Loris Karius sfiora la pancia di Diletta e nel post si legge: “Questo Natale non potevamo desiderare un regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti a dare il doppio dell’amore”.

