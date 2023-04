In questo articolo Vitadamamma vi propone quattro disegni di Pasqua da colorare gratis, 4 disegni originali che potete stampare a casa per far divertire i vostri bambini.

Disegni di Pasqua da colorare gratis: perché

I bambini adorano disegnare e colorare, al contempo amano sporcarsi le manine e a volte “riempiere di colore” anche il tavolo o il pavimento su cui stanno lavorando.

Si tratta di un’allegra e divertente attività creativa che i bambini sin da piccoli (i colori a dita possono essere usati a partire dai 2 anni) mettono sistematicamente in campo con gioia e coinvolgimento. Inoltre è uno dei più sani ed importanti passatempi che i piccoli possano svolgere.

L’importanza del disegno

Disegnando il bambino cresce e impara divertendosi. Il disegno aiuta i più piccoli ad ottenere molte ed importanti competenze finalizzate alla comprensione del mondo.

Questa attività permette al bambino di:

acquisire delle capacità che andranno poi ad incidere sulla scrittura e la lettura;

che andranno poi ad incidere sulla scrittura e la lettura; fortificare la concentrazione ;

; stimolare le sue capacità espressive.

Il piccolo che disegna costruisce nella sua mente una personale visione della realtà concretizzandola nel tratto grafico, sia esso un elaborato disegno o un “semplice” scarabocchio.

Il disegno non è altro che il pensiero del bambino, un’immaginazione, una considerazione del mondo esterno che costringe il piccolo a “guardarsi intorno”.

Stampa a casa i disegni di Pasqua da colorare gratis

Con il disegno e i colori i bambini imparano a gestire la matita e orientarne il tratto; maggiore è la loro dimestichezza con matite, pastelli e pennarelli, più facile sarà l’approccio alla scrittura quando inizieranno ad andare alla scuola elementare.

Per i bimbi in età prescolare (fino ai 4 anni) che non hanno ancora molta dimestichezza con il disegno, possono tornare molto utili i disegni prestampati. Per questo motivo Vitadamamma vi propone alcuni di disegni di Pasqua da colorare gratis.

Non dovete far altro che aprire l’immagine, stamparla da casa e lasciare che i vostri figli diano largo sfogo alla loro sconfinata fantasia.

Scritta buona Pasqua disegnata da mamma Silvia – Photo credit: Vitadamamma© Uova di Pasqua disegnate da mamma Silvia – Photo credit: Vitadamamma© Coniglio di Pasqua disegnato da mamma Silvia – Photo credit: Vitadamamma© disegni di Pasqua da colorare gratis realizzato da mamma Silvia – Photo credit: Vitadamamma©

Articolo originale 4 Aprile 2012 – Aggiornamento 4 Aprile 2023