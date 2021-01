Scopri che mamma sei in base al tuo segno zodiacale.

Si dice degli astri che influenzino carattere, indole e propensioni sin dal momento della nascita accomunando, così, le persone nate sotto lo stesso segno. Gli astri sarebbero (o sono per chi fortemente aderisce a queste filosofie e concezioni) come un’impronta del destino e non sfuggirebbero a ciò nemmeno le mamme. Tu che mamma sei in base al tuo segno zodiacale?

Scopri in che modo il tuo segno zodiacale influenza la tua genitorialità.

Quello che Vitadamamma propone non è un tradizionale oroscopo delle mamme, piuttosto è una disamina delle caratteristiche che vengono attribuite alle madri in base al loro segno di nascita.

Che mamma sei in base al tuo segno zodiacale: la madre Ariete – data di nascita della mamma dal 21 Marzo al 19 Aprile.

La mamma ariete è impulsiva, testarda e viscerale.

L’Ariete è il primo segno dello Zodiaco ovvero è la testa del ciclo astrale, ma più che cervello è istinto, infatti tutte le persone nate sotto questo segno sono considerate come particolarmente impulsive. Sono anche coraggiose, ma va detto che il coraggio degli arietini è fisico, immediato e viscerale. Essi agiscono e re-agiscono perché toccati, sono sentimentali e fieri e la riflessione resta spesso sullo sfondo.

Ed ecco che una mamma Ariete scatta all’istante quando solo fiuta un pericolo, pertanto potrà spesso essere additata come “esagerata”.

La mamma Ariete è una maniaca del controllo, al punto tale da entrare in crisi quando qualcosa va storto. E le crisi di un Ariete, segno governato da Marte, divinità della guerra, possono essere molto gravose e difficili da assorbire per chi con gli arietini divide la vita o ampi spazi di essa.

Un consiglio per i papà, le suocere, le nonne e le zie: le mamme ariete hanno bisogno di non sentirsi minacciate, pertanto rispettate le loro volontà, assecondate la loro linea educativa, permettete loro di fare esperienza anche con gli errori, laddove la pratica con l’errore è cosa buona e giusta per chiunque!

La mamma Ariete tende a sovraccaricassi di responsabilità, lo fa per diverse ragioni:

non vuole lasciare nulla al caso (come abbiamo detto è maniaco del controllo);

non ama delegare le cose importanti perché pretende di fare tutto da sè e per prima;

è un acerrima nemica del tempo, ovvero vorrebbe averne tanto ma tanto di più a sua disposizione.

Potrà capitare, dunque, di imbattersi in mamme Ariete trafelate e particolarmente in difficoltà con la gestione del tempo e il coordinamento delle differenti attività.

Ma non temete, la vita porta saggezza e si impara a sintetizzare anche l’agire, ad ottimizzare le energie e a finalizzare i sacrifici. Non si nasce donne multitasking ma si diventa mamme tuttofare.

Una cosa è certa il figlio della mamma Ariete non si annoia mai, la maternità lascia emergere la parte ludica di queste donne, la loro innocenza e spontaneità. Il rapporto tra la mamma Ariete e suo figlio sarà unico, intenso e profondo.

Cara mamma Ariete sappi che il calore del tuo segno verrà profuso al tuo piccolo che crescerà vivificato da un amore sempre assoluto e spontaneo.

Che mamma sei in base al tuo segno zodiacale: la madre Toro – data di nascita della mamma dal 20 Aprile al 20 Maggio.

Metodica, dedita a consolidare e conservare tutto, dagli affetti al cibo, la mamma Toro è una madre solida e concreta come il suo elemento, ovvero la Terra.

Alcuni dicono del Toro che è lento; altri lo giustificano recuperando antiche filosofie dello zodiaco che vogliono questo segno, come secondo del ciclo zodiacale, costantemente impegnato a recuperare le energie disperse dall’istintivo Ariete. L’Ariete è il segno che precede il Toro per posizione ma non per tenacia e caparbietà.

Ed ecco spiegato perché la mamma Toro insegna al suo piccolo a non sprecare nulla educandolo all’antico motto: chi va piano va sano e va lontano.

La donna Toro si spende per la costruzione di un ambiente familiare sereno, per stare bene ha bisogno di una vita ordinata e pacifica, non a caso è una metodica.

Dalla sua educazione fioriscono persone quiete, consapevoli della fatica necessaria per emergere e ispirate dall’esempio di mamme infaticabili.

Un consiglio per i papà, le suocere, i nonni e le zie: la mamma Toro non ve le manderà a dire, perciò non fate gli offesi, lasciate da parte gli eccessi di suscettibilità e se volete andare d’accordo con lei rispettatene la schiettezza e sincerità, forse a tratti eccessive o carente in diplomazia.

Non è un caso che se l’ariete anatomicamente abbia a che fare con la testa (intesa come istinto), mentre il Toro afferisca alla zona della gola, collo e bocca (esattamente quella. la bocca, che non riesce a tenere chiusa, anche quando dovrebbe!).

Una cosa è certa: i figli delle mamme Toro apprezzeranno i valori più puri della vita, non saranno attratti dai fronzoli, dalle velleità, impareranno a risparmiare soldi ed energie, ma anche sentimenti.

C’è una cosa a cui la mamma Toro deve prestare attenzione: estremamente avvolgente con i figli e il partner è, però, incline alla gelosia e, in modo particolare con i bimbi piccoli, potrebbe diventare quasi prepotente più che possessiva.

Care mamme Toro, fate attenzione a non legare la vita di vostro figlio al vostro solo affetto: siate rassicuranti e aperte quando lo lascerete al nido, lasciatelo dai nonni per allenare voi stesse al giusto distacco dal bambino e imparate a delegare qualcosa che riguardi la sua cura e gestione.

Le mamme Toro corrono il rischio di sacrificare molto di sé per la famiglia, ma una mamma felice è anche una mamma che nutre e tutela un suo spazio personale.

Che mamma sei in base al tuo segno zodiacale: la madre Gemelli – data di nascita della mamma dal dal 21 Maggio al 21 Giugno.

Molto dell’essere madre della donna gemelli dipende dal fatto che l’elemento di questo segno è l’Aria, ciò fa della mamma gemelli una mamma comunicativa, capace di ascoltare e vivace, ma anche mutevole come un soffio di vento.

Anche nella simbologia dello zodiaco, la mutevolezza del segno è facilmente intellegibile: due anime a specchio che rappresentano i volti dei due gemelli.

Il segno dei Gemelli, in perfetta linea con la sua mutevolezza come appena descritta, lascia che la mente protenda alle divagazioni: i gemelli sono tutti filosofi, analizzano, teorizzano e criticano. E’ un segno curioso, che ama relazionarsi, parlare e che cerca il dibattito e il confronto.

Il problema è che le mamme Gemelli pretendono di essere ascoltate sempre, rischiano di lasciare ai figli e ai compagni poco spazio di espressione e riflessione personale. Per non parlare di quanto amino avere ragione.

Un consiglio per i papà, le suocere, i nonni e le zie: davanti a una mamma Gemelli potrebbe sembrarvi indispensabile assecondarla, farlo sempre, però, è sbagliato. Quello dei Gemelli un segno doppio e volubile, ma è anche un’intelligente casa dello zodiaco. Pertanto la mamma nata sotto questa stella deve fare i conti (e saprà ben farli) con la necessità di trovare più di un compromesso nella vita familiare.

Cara mamma Gemelli, ricorda a te stessa che per crescere un bambino, serve un intero villaggio, come recita un antico proverbio africano.

Che mamma sei in base al tuo segno zodiacale: la madre Cancro – data di nascita della mamma dal dal 22 Giugno al 22 Luglio.

Il segno del Cancro vive all’interno del confine di sicurezza che disegna e fortifica intorno a sè, da qui la devozione delle mamme Cancro alla famiglia e il profondo orientamento alla difesa del proprio territorio.

Chi accusa una mamma Cancro di essere iperprotettiva non ne coglie l’aspetto profondamente razionale: il Cancro vede i pericoli, li vaglia e li precede perché non intacchino la pace del suo branco, in questo senso una madre Cancro fiuta persino gli imprevisti in modo efficace.

La conseguenza spinosa di questo modo di essere, però, è lo scetticismo, molto spiccato rispetto agli estranei.

La profonda indagine del mondo e la naturale tendenza del Cancro a indagare gli altri fanno di questo segno uno tra i più sensibili. Le mamme Cancro sono particolarmente delicate e la loro sensibilità si manifesta nell’intimità col figlio che accudiscono con dedizione profonda.

Un consiglio per i papà, le suocere, i nonni e le zie: le mamme Cancro non si lamentano, loro focalizzano l’attenzione sulle paure, sui pericoli da scansare e sui potenziali problemi. Il modo migliore per avere cura di una persona cara del segno del Cancro è aiutarla ad alleggerirsi da tutto questo carico di responsabilità emotive.

Mamme del Cancro, sappiate che alla base della dolcezza che vi appartiene c’è l’Acqua, ovvero il vostro elemento zodiacale, al contempo, però, avete la Luna nel vostro segno ed essa conserva in voi passione mantenendovi in costante contatto con i cicli della natura. Tutto questo fa di voi mamme coinvolgenti e avvolgenti, profonde ed empatiche.

Cercate, però, di non rintanarvi nell’esclusività del rapporto mamma – figlio e apritevi di più al mondo e alle sue relazioni.

Che mamma sei in base al tuo segno zodiacale: la madre Leone – data di nascita della mamma dal dal 23 Luglio al 22 Agosto.

Se il leone è il re della foresta, la mamma del segno del Leone è la regina della famiglia!

Lei è capace di raccogliere i bisogni di tutti, di convogliare le energie di ciascuno e di gestire ogni situazione senza ansia, con un controllo misurato e corretto.

La casa in cui vive una leonessa è la sua casa nel senso accentratore che il pronome (sua) esprime.

Il consiglio migliore da rivolgere ai papà, alle suocere, ai nonni e alle zie è solo quello di non provare nemmeno a violare la regalità e la reggenza delle mamme leonesse.

Ruggente di segno e calorosa di elemento (l’elemento della mamma del segno del Leone è il fuoco), questa mamma deve vivere la sua passionalità e centralità senza perdere di vista i bisogni di chi ama.

Cara mamma nata sotto il segno del Leone, a volte sei troppo testarda e troppo rigida, ti arrocchi sulle tue posizioni trascurando il fatto che la vita è piena di sfaccettature e le persone che si muovono intorno a te hanno il diritto ad esprimere se stesse, hanno bisogno di brillare della loro luce e, se fosse il caso, anche di sbagliare, cadere e farsi male.

In modo particolare, la mamma del segno del Leone deve sforzarsi di tenere ben distinte le proprie aspettative dai percorsi dei figli.

Il nostro compito non è “costruire figli a nostra immagine e somiglianza” quanto piuttosto accompagnare alla vita persone uniche e speciali. Dobbiamo tenere fede allo scopo di lasciare man mano che i figli vadano da soli per il mondo consegnando loro un bagaglio di valori di riferimento da portare e praticare nella vita.

Che mamma sei in base al tuo segno zodiacale: la madre Vergine – data di nascita della mamma dal 23 Agosto al 22 Settembre.

La mamma nata sotto il segno della Vergine si contraddistingue per la concretezza, come il Toro è legata alla Terra, che è il suo elemento. E, allo stesso modo del Toro, anche quello della Vergine è un segno metodico, ma è più prudente degli altri segni zodiacali oltre ad essere dotata di un’ottima capacità analitica.

La mamma Vergine è anche estremamente puntigliosità, votata alla cura dei dettagli, con un grande senso estetico, ordinata e ossessivamente precisa nell’organizzazione quotidiana.

L’impossibilità di pianificare ogni dettaglio nei progetti a lungo termine rende la mamma del segno della Vergine molto più brava nel quotidiano e nell’immediato che non nell’ideazione di piani e ambizioni lontani nel tempo e ricchi di variabili.

Pertanto va consigliato ai papà, alle suocere, ai nonni e alle zie di non ingabbiare le madri Vergini in arzigogolati progetti distanti nel tempo e nello spazio da quel quotidiano in cui, invece, queste donne si muovono bene e con passione.

La mamma della Vergine, insomma, sta bene nella sua zona di confort e molto spesso stenta ad uscire da essa.

Cara mamma, soprattutto se ti riconosci in questo “difetto” delle donne nate sotto il segno della Vergine, prova a forzare appena un pochino i tuoi limiti emotivi: emancipati dalle piccole pratiche quotidiane mettendo alla prova le tue emozioni in circostanze nuove, in nuove relazioni e in mai esplorate scoperte, assapora il cambiamento! Potresti godere di una insperata elasticità che farà bene anche ai tuoi bambini.

Che mamma sei in base al tuo segno zodiacale: mamma Bilancia – data di nascita della madre dal 23 Settembre al 22 Ottobre.

La mamma del segno della Bilancia è una mamma fuori dagli schemi, anticonformista e alternativa, assetata di conoscenza si interessa a tutti gli aspetti e i modi dell’educare e sa fare propri quelli a cui sente di assomigliare.

Quello che è certo è che ogni donna della Bilancia saprà educare i propri figli in nome di alti valori morali avendo per propensione un forte senso della giustizia. La bilancia è anche il simbolo della giustizia per antonomasia.

Nell’espressione della sua genitorialità la mamma della Bilancia è fortemente legata al suo elemento naturale: l’Aria. In questo somiglia alla mamma nata sotto il segno dei gemelli e si tratta di due mamme dalle idee pregiate, dal pensiero filosofico e espanso, il cui solo difetto è quello di essere a tratti mutevole.

La mamma della Bilancia è consapevole del fatto che l’Aria è in lei un elemento pervasivo più che costituente e che come l’aria il suo pensiero è libero. Perciò a volte colma questo eccesso di affettuosa libertà con “regole protettive”.

La mamma nata sotto il segno della Bilancia deve stare attenta con se stessa per non peccare di rigidità.

Il consiglio per i papà, le suocere, i nonni e le zie è quello di ispirarsi al libero pensare di queste mamme, più che giudicarle provare a comprenderle e traete linfa dalle loro ispirazioni ai più alti valori morali.

Che mamma sei in base al tuo segno zodiacale: la madre Scorpione – data di nascita della mamma dal 23 Ottobre al 21 Novembre.

La mamma nata sotto il segno dello Scorpione è intensa.

Lei usa l’elemento di provenienza, ovvero l’Acqua, per emozionare, avvolgere, accogliere e comprendere. E’ un’armonizzatrice che sa affrontare e lenire ogni dolore, non teme i rischi del mestiere di mamma e nemmeno è ansiogena.

Le donne scorpione sanno essere gelosissime, lo sono anche della casa, intesa in senso ampio come famiglia, quindi il loro senso di gelosia\possesso si estende ai figli.

Ma una cosa è certa la mamma dello Scorpione ha il potere di capire al volo i bisogni dei suoi figli. Dinanzi a lei, quelle creature che ha cullato nell’acqua del suo ventre, semplicemente non hanno segreti.

Il consiglio per i papà, le suocere, i nonni e le zie è quello di non provare ad invadere lo spazio di pertinenza di una mamma scorpione, lei, se invasa, sa essere pungente, crudele e non teme la battaglia.

Ricordate che la mamma Scorpione è una donna sagace, ammette il dialogo, non si chiude al dibattito, ma è gelosa custode dei suoi spazi.

Cara mamma Scorpione, impara a delegare, se è difficile reagire alla gelosia verso il partner, è, però, indispensabile lenire quella verso i figli: educali ad affidarsi a figure di riferimento importanti come il papà, i nonni, le maestre.

Un eccesso di protezione nei confronti dei figli può equivalere a una loro incapacità di affidarsi agli altri e di muoversi con sicurezza nel mondo. E questo vale per tutte le mamme di ogni segno zodiacale.

Che mamma sei in base al tuo segno zodiacale: la madre Sagittario – data di nascita della mamma dal 22 Novembre al 21 Dicembre.

La mamma Sagittario è entusiasta della vita ed è calorosa, deve queste qualità al Fuoco, suo elemento naturale.

La commistione col pianeta Giove, che ne governa il segno, la rende affettuosa e piena di attenzione per i suoi figli. Perciò una mamma Sagittario risulterà un ottima educatrice, naturalmente portata a trasmettere alti valori morali, ma anche leggera e spensierata capace di giocare e divertirsi insieme ai bambini.

Una cosa è certa, la mamma Sagittario trasmetterà ai suoi figli il gusto della vita in tutte le sue sfaccettature.

Il rischio a cui non deve lasciare spazio è quello di restare bloccata sul piano del divertimento prestando troppa poca attenzione alle regole e alla sistematicità:

le regole, quelle buone, servono e aiutano i bambini a crescere sereni, ad integrarsi nel tessuto sociale, ad apprendere e comprendere la gestione del tempo e degli spazi, anche nel rispetto di esigenze comuni e dei sentimenti degli altri.

In ragione di ciò il consiglio migliore per i papà, le suocere, i nonni e le zie è quello di non dare alla mamma Sagitario dell’ “eterna bambina”, non lo è! Lei resta, piuttosto, una donna fortemente ispirata alla leggiadria.

Che mamma sei in base al tuo segno zodiacale: mamma Capricorno – data di nascita della madre dal 22 Dicembre al 19 Gennaio.

Tenace, ma senza né aggressività né crudeltà, la donna Capricorno sa sempre cosa vuole e dove sta andando.

Questa tenacia può trasformarsi in severità rispetto ai figli e nella famiglia, ciò non è un bene!

Non lo è soprattutto perché una madre non può aspettarsi che i suoi figli, specialmente se piccini, abbiano già un innato senso di determinazione paragonabile a quello di un adulto.

Pur avendo un alto senso della giustizia, della lealtà ed essendo altruista, la mamma Capricorno si lascia pervadere innanzitutto dalla tenacia e non ammette mai di essere superata o scavalcata.

Il consiglio per i papà, le suocere, le nonne e le zie è quello di essere sempre trasparenti. Non solo la donna Capricorno fiuta i sotterfugi, non solo non ammette di essere seconda in una competizione anche emotiva, ma odia essere raggirata.

Da parte sua la mamma Capricorno dovrebbe fidarsi di più degli altri, uscire dalla paranoica visione di ogni relazione come una competizione o una sfida e dovrebbe imparata a trarre coraggio e fiducia in se stessa anche dalle sconfitte.

Cara mamma, ricorda sempre che la perfezione non è di questa terra, ogni tanto qualche errore deve essere concesso.

Una cosa è certa, la mamma Capricorno vuole sempre il meglio per i figli e sa prepararli alle sfide del mondo senza crescerli sotto una campana di vetro.

Che mamma sei in base al tuo segno zodiacale: mamma Acquario – data di nascita della madre dal 20 Gennaio al 18 Febbraio.

L’equilibrio della donna Acquario, anche come madre, dipende dalla commistione dell’influsso di due pianeti diversi e, per certi versi, opposti:

da un lato Urano che dona anticonformismo,

dall’altro Saturno, che all’opposto conferisce rigore.

E’ per questo che una mamma Acquario saprà bilanciare l’educazione alterneranno rigore e esuberanza, regole e libertà.

L’Acquario è il segno più fedele dello zodiaco pertanto il consiglio valido per tutti coloro che hanno a che fare con una persona nata sotto questa casa celeste è di non tradirla mai.

Per parte sua la mamma Aquario deve imparare ad adattarsi a una società che è meno leale di lei, fare buon viso a cattivo gioco è qualcosa che non le appartiene, eppure imparerà a farlo, anche per il bene dei figli.

Che mamma sei in base al tuo segno zodiacale: mamma Pesci – data di nascita della madre dal 19 Febbraio al 20 Marzo.

I Pesci sono considerati erroneamente e comunemente disordinati, questa falsa credenza viene dall’antica astrologi che chiede al segno finale dello zodiaco di creare un estroso disordine tra le stelle perché riparta un nuovo ciclo, ovvero si ristabilisca un nuovo ordine. Pertanto il loro non è disordine, la loro è esuberanza, è capacità di rimetter in gioco e in discussione ogni cosa.

Spesso accusate ingiustamente di essere confusionarie e volubili, le mamme Pesci possono tendere a frenare il loro estro attraversoi regole rigide; altresì possono provare a camuffarsi con la massa.

Care mamme, non fate quest’errore! La vostra bellezza sta nella genialità di disfare e rifare le cose della vita senza conoscere monotonia.

I vostri figli cresceranno con una straordinaria capacità di adattamento, sapranno cogliere la felicità, ma senza essere infelici quando la gioia dell’oggi meriterà di essere mutata.

Il consiglio per chi ama una mamma nata sotto il segno dei Pesci è di osservare attentamente prima di giudicare: guardate prima come si conclude il percorso della donna Pesci riservando solo alla fine il vostro giudizio. Queste mamme possono avere modi anticonformisti, ma spesso questi stessi sono efficaci.