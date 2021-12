“La magia del Natale”. Scarica gratuitamente l’ebook /

Scarica ora l’ebook gratuito che Vita Da Mamma ha pensato per te e la tua famiglia. In oltre 70 pagine, troverai utili consigli, trucchi e idee per rendere il Natale dei piccoli un’esperienza magica e indimenticabile. Ti spiegheremo come raccontare l’origine della festa, ma ti forniremo anche modelli per realizzare lavoretti con i tuoi bambini, in modo che questo Natale possa diventare davvero magico.

Clicca sul tasto sottostante per scaricare l’ebook:

Ma le soprese non sono finite! Le nostre decoratrici ti guideranno nell’uso del materiale dell’ebook attraverso alcuni video-tutorial: