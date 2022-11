Bambini prematuri: neonati piccolissimi nati con parto pretermine

I bambini prematuri sono, per definizione, tutti quei neonati venuti alla luce prima delle 37 settimane di gestazione. Questi piccolissimi neonati affrontano il parto, la nascita e la vita fuori dall’utero prima del termine naturale della gravidanza.

Nell’immaginario comune e nelle aspettative di ogni donna che si accinga a divenire mamma, la nascita è un evento gioioso, rappresenta l’inizio dell’avventura della vita e segna il principio dell’esistenza. Non sempre il “baby day” (cioè il parto) è, però, il giorno sperato, sognato ed idealizzato dai genitori. In modo particolare quello dei bambini prematuri che è un evento imprevisto, psicologicamente persino respinto dalla mamma.

Possiamo sintetizzare così: ci sono bambini che “sbarcano tra le braccia della mamma” nascendo in modo imprevisto, frettoloso, e repentino, così ad una certa percentuale di “piccolissimi nati” accade di venire al mondo da prematuri interrompendo anzitempo il viaggio nel ventre materno e venendo alla luce prima del previsto e prima del normale termine.

Bambini prematuri: cosa succede quando il neonato è un prematuro?

Cosa accade quando le porte della “mamma-navicella” si aprono prima del termine della gravidanza? La pancia della mamma dovrebbe preparare alla vita il bambino in 40 settimane (i fatidici 9 mesi di dolce attesa); quando il parto avviene (per qualunque ragione) prima della 37esima settimana di gestazione il bambino si definisce prematuro e, a seconda dei casi, necessita di una differente e particolareggiata assistenza medica.

Nel mondo sono molti gli scriccioli nati prematuri; tenuto conto della popolazione mondiale dei nascituri, si stima che ogni anno vengano alla luce circa 15milioni di bambini prematuri. In Italia nascono pretermine circa il 7% dei bambini, ovvero 40mila neonati l’anno.

In termini medici e dal punto di vista della salute che cosa comporta la prematurità?

Posto che sono prematuri tutti quei bambini che nascono prima delle 37 settimane di gestazione, è lampante che la definizione di bambino prematuro non riesce e non può arrivare a descrivere la singolarità dei casi concreti.

peso “preoccupante”, Ci sono prematuri fragilissimi che nascono dopo pochissime settimane di gestazione e con un“preoccupante”,

all’opposto ci sono anche bambini prematuri che vengono alla luce quasi al termine della gravidanza e con un peso “confortante”;

ci sono bambini prematuri che reagiscono molto bene alle cure e non subiscono lo shock dell’ interruzione della vita intrauterina ,

diversamente, ci sono prematuri che vivono in modo traumatico la nascita e faticano a rispondere debitamente alle cure.

Tutto ciò per dire che ogni prematuro è uno scricciolo a sé, ciascun microbimbo è un micromondo e una grande battaglia da combattere in TIN (Terapia Intensiva Neonatale) al fianco di medici ed infermieri e al “grido” di : “Care”, ovvero cura.

La cura necessaria ai prematuri è non solo farmacologia e materiale ma anche affettiva ed emozionale.

Qual è l’eta media di un prematuro italiano secondo le statistiche più recenti?

Considerata la popolazione italiana di nati prematuri (ovvero circa 40mila bambini l’anno), la maggior parte di questi piccoli guerrieri nasce dopo le 32 settimane di gestazione, mentre il 2% del totale viene al mondo con un’età gestazione precoce o precocissima inferiore alle 32 settimane di gravidanza.

Maggiore è la permanenza nel ventre materno maggiore è lo sviluppo fisico con cui il piccolo scricciolo arriva al mondo, e maggiori sono anche le speranza di superare con successo l’adattamento alla vita extrauterina.

Oltre alle settimane di gestazione (che sono sempre essenziali in termini di sviluppo degli organi interni dei bambini prematuri e, in alcuni casi, sono determinanti in termini di maturità respiratoria) conta molto anche il peso:

i bambini prematuri venuti al mondo con un peso inferiore ai 2,5kg sono considerati “ prematuri di basso peso alla nascita ”;

i microbimbi che nascono con un peso compreso tra 1kg e 1,5kg sono definiti, invece, “ prematuri di peso molto basso ”;

gli scriccioli che al momento del parto non raggiungono 1kg sono valutati dai medici come “prematuri di peso estremamente basso”.

Rispetto alle nascite premature il peso, inteso come specchio di una maturità strutturale del corpo, ha una sua rilevanza importante perché è sempre indice di uno sviluppo fisico del bambino che in TIN subirà sul suo corpo una lunga ed impegnativa serie di trattamenti atti a continuare quella preparazione alla vita incominciata nel ventre materno.

Come vivono i bambini prematuri

I nati prematuri abitano nelle “casette di cristallo”, le incubatrici: il trattamento del prematuro pretende la sosta (più o meno lunga, a seconda dei casi) del bambino nelle incubatrici ove lo stato di salute del piccolo viene monitorato e controllato.

Le casette di cristallo hanno oblò sulle pareti, finestre sul mondo da cui operano ed agiscono i medici ma da cui entrano anche le mani affettuose di mamma e papà.

La medicina ha fatto passi da gigante e, grazie alle innovazioni e alle conquiste della scienza neonatale nell’ultimo decennio, le speranze di felice successo di una nascita prematura sono oggi molte.

Tantissimi piccoli guerrieri, pur nascendo nelle “casette di cristallo”, arrivano a liberarsi felicemente da elettrodi, microfasce per la misurazione della pressione arteriosa, saturimetri per il controllo della saturazione dell’ossigeno e tubicini vari. Molti bambini prematuri ce la fanno e, come piccoli guerrieri, vincono la loro battaglia per una vita senza alcuna conseguenza delle prematurità.

Gli straordinari successi conquistati ogni giorno in TIN sono attribuibili a più fattori chiave che vanno dalle innovazioni tecnologiche al valore del “care” come terapia, sino alla promozione dell’allattamento naturale ed alla considerazione di una adeguata terapia del dolore.

Il care: parte della terapia medica dei bambini prematuri, cos’è e a cosa serve

“Care” tradotto letteralmente significa cura, è un termine inglese mutuato anche dalla medicina italiana e inteso, rispetto al trattamento della patologie neonatali, come la necessità di dare al bambino piccolissimo la massima continuità fisico-affettiva con la mamma, dal cui corpo il bambino si è separato prima del tempo. Recentemente si è valutato con successo anche il coinvolgimento dei papà nel “care”.

Care vuol dire :

infilare le mani nella casetta di cristallo ed avvolgere il bambino nel “ gesto di contenimento ”, ponendo cioè una mano aperta ed avvolgente sul corpo del pupo ed un’altra mano sulla sua testa, un contatto totalizzante, un abbraccio, un approccio pelle a pelle ;

; “ marsupioterapia “, che oramai fanno anche i papà, e che equivale a porre il prematuro sul petto nudo del genitore, un altro esempio di avvolgente abbraccio e contatto fisico atto a stimolare e potenziare lo sviluppo neurologico e psicologico del bambino;

“ parlare al bambino” educando se stessi, come genitori, a non trasferire sul piccolo guerriero nessuna ansia o paura. Ed in questo senso care significa dimostrare al bimbo che c’è intorno a lui un mondo di sostegno emotivo ed emozionale.

Il care è anche di supporto alla terapia del dolore. I trattamenti in TIN possono essere molto dolorosi, minore è il dolore fisico che i bambini prematuri avvertono (e la percezione del dolore è certamente condizionata dalle modalità della cura che riceve) maggiori possibilità ci sono che la risposta dei piccoli agli interventi medici sia positiva.

In Italia la Sardegna è la regione con più nascite premature ogni anno, mentre le Marche ed il Molise sono le regioni col minor numero di nati prematuri.

Perchè si nasce prematuramente

Oltre all’incidenza di patologie materne o gestazionali, le nascite premature sono condizionate dall’età della mamma; dallo stress (ed in questo senso è sempre auspicabile un adattamento della donna alla naturale dimensione slow della gravidanza, le mamme in dolce attesa dovrebbero essere messe sempre in condizione di assecondare il corpo adattandosi ai ritmi della gestazione); dall’aumento delle gestazioni medicalmente assistite che hanno determinato anche un esponenziale aumento dei parti gemellari o plurigemellari.

Non dimentichiamo le mamme dei prematuri e i loro papà

Va prestata un’attenzione particolare ai genitori dei bambini nati pretermine. Agli adulti si chiede stabilità e forza, mamma e papà non devono spezzarsi perché è dal loro sostegno che dipende anche l’assorbimento di energie positive da parte del piccolissimo, tuttavia su questi genitori si è abbattuta una violenta tempesta e il mondo deve riconoscere il loro sconcerto e dolore.

Le mamme costruiscono una relazione intima col bambino che portano in grembo e lo fanno a piccoli passi mentre il loro corpo muta con la crescita del bambino, mutando contestualmente il cuore femminile: sta nascendo una mamma oltre che un bambino. Quando la natura interrompe bruscamente il suo corso comune, qualcosa si spezza in questa metamorfosi meravigliosa che porta ala parto e la mamma resta deprivata dei suoi progetti, delle aspettative oltre che della gioia della nascita.

È per questo che le mamme guerriere della TIN meritano ogni accortezza a supporto della loro consapevolezza: sapere com’è accaduto e cosa sta succedendo al bambino le aiuta non a trasformarsi ancora una volta, questa volta in infermiere, ma, più profondamente, a gestire una situazione che può dolorosamente innescare profonde sensazioni negative: dalla inadeguatezza al senso di colpa.

Abbiate cura anche delle mamme e dei papà dei piccoli guerrieri.





Articolo originale 17 Novembre 2014, aggiornato al 17 Novembre 2022