Il Santo del giorno 29 agosto è Santa Sabina martire, una donna di nobili origini che andò in sposa ad un prefetto romano. In questa giornata si festeggia l’onomastico di tutte le persone che portano il nome Sabina in onore di questa patrizia romana convertita al cristianesimo.

Santo del giorno 29 agosto: origine del nome Sabina

Il nome Sabina deriva dal latino Sabina, femminile dell’aggettivo maschile Sabinus traducibile in “della Sabina”. Questa parola veniva utilizzata durante l’età imperiale, attribuita a coloro che provenivano da una regione dell’antica Roma, la Sabina per l’appunto, situata tra Umbria, Lazio e Abruzzo.

Di questo nome è nota la variante femminile Savina e i corrispettivi nomi maschili Sabino e Savino.

Storia di Santa Sabina martire

Sabina nacque nei primi anni del secondo secolo d.C. da una famiglia di nobili origini. Nonostante la giovane età, i suoi genitori la diedero in sposa al senatore romano Valentino.

Seppur circondata da amici e affetti che professavano il paganesimo, la giovane nobildonna scelse di convertirsi al cristianesimo, una decisione che alcuni attribuiscono all’influenza che l’ancella Serapia ebbe su di lei.

Con ritrovata e rinnovata fede, Sabina iniziò a frequentare le catacombe, ovvero quei posti in cui i cristiani erano soliti riunirsi in segreto per professare la propria fede e sfuggire alle persecuzioni dello Stato romano. Tuttavia venne catturata e fatta prigioniera dai romani che effettuarono una retata proprio durante una di quelle messe.

Portata di fronte al prefetto Elpidio, quest’ultimo le chiese di abiurare; Sabina si rifiutò di rinunciare alla sua fede, diniego che la portò alla decapitazione. Insieme a lei fu condannata a morte anche Serapia che l’aveva seguita in tutte le riunioni.

Morte e sepoltura

Le due donne furono uccise a Roma intorno all’anno 126. Oggi i loro resti si trovano oggi nella basilica di Santa Sabina all’Aventino, luogo di culto cattolico costruito nel V secolo dal sacerdote Pietro d’Illiria.

Altre sante che portano questo nome si commemorano il 18 aprile, il 28 ottobre e l’8 dicembre.

Santo del giorno 29 agosto: curiosità per chi porta il nome Sabina

Sabina è oggi un nome poco diffuso in Italia, secondo l’Istat nel 2022 sono state registrate all’anagrafe solo 8 bambine con quel nome. È tuttavia usato in Messico, negli Stati Uniti e nella Repubblica Ceca.

Chi si chiama così è una persona dal carattere acuto e permaloso, molto ambiziosa e intuitiva, doti quest’ultime che le permettono di avere successo nella vita.

In amore Sabina si dimostra essere una persona abbastanza fedele ma piuttosto possessiva nei confronti del proprio partner.

Altre curiosità per chi porta questo nome:

Il suo numero è 1 ;

; Il suo colore è il blu ;

; La sua pietra è il zaffiro ;

; Il metallo è l’ argento ;

; L’animale guida è il panda ;

; Il fiore è l’iris.

I personaggi famosi che portano questo nome sono: Sabina Guzzanti (comica), Sabina Ciuffini (presentatrice), Sabina Rossa (politica). Sabina è anche un personaggio del romanzo di Milan Kundera “L’insostenibile Leggerezza dell’essere”.

Altri santi celebrati in questo giorno, 29 agosto: passione di san Giovanni Battista; santa Basilla; sant’Adelfo; san Vittore; san Sebbo; san Mederico; beati Giovanni da Perugia e Pietro da Sassoferrato; beata Bronislavae; beato Riccardo Herst; beato Ludovico Vulfilacio Huppy; beato Edmondo Ignazio Rice; santa Maria della Croce Jugan, beato Costantino Fernandez Alvarez; beato Francesco Monzon Romeo; beato Domenico Jedrzejewski; beata Teresa Bracco.

Articolo originale pubblicato il 29 agosto 2015, ultimo aggiornamento 28 agosto 2024