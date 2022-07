Ponti 2023 scuola e lavoro: weekend lunghi e giorni festivi

Sia il 2022 che il 2023 sono e saranno anni ricchi di giorni festivi che, unitamente ad alcuni giorni di ferie di cui si potrà godere (ne serviranno pochissimi in verità), garantiranno dei lunghi weekend sia per chi va a scuola che per chi lavora. Chi è alla ricerca dei così detti “giorni rossi” sul calendario infatti conterà circa 3 ponti 2022 e 8 ponti 2023; tale numero può chiaramente variare a seconda delle vacanze di scuola (determinate nel calendario scolastico) e della possibilità di sfruttare o meno alcuni giorni di ferie a lavoro.

Ponti e weekend lunghi 2022/2023: il calendario

Se il 2022 è stato l’anno dei ponti lunghi, il 2023 fornirà ancora più occasioni per piccoli viaggi e vacanze brevi. Basterà unire i giorni festivi ai giorni di ferie sfruttabili (laddove il proprio lavoro lo permetta) per ottenere dei lunghi weekend che potranno essere sfruttati per organizzare gite fuori porta in famiglia o per dedicarsi al più completo relax.

I restanti ponti del 2022 sono:

Ognissanti : il 1° Novembre cade di martedì, con un solo giorno di ferie (lunedì 31 Ottobre) sarà possibile legare questa festività a sabato 29 Ottobre e godersi un periodo di vacanza pari a 4 giorni (dal 29/10 all’1/11);

: il 1° Novembre cade di martedì, con un solo giorno di ferie (lunedì 31 Ottobre) sarà possibile legare questa festività a sabato 29 Ottobre e godersi un periodo di vacanza pari a 4 giorni (dal 29/10 all’1/11); Immacolata : l’8 Dicembre cade di giovedì, in questo modo si potrà “allungare” il weekend (4 giorni di vacanza) con un solo giorno di ferie (venerdì 9 Dicembre);

: l’8 Dicembre cade di giovedì, in questo modo si potrà “allungare” il weekend (4 giorni di vacanza) con un solo giorno di ferie (venerdì 9 Dicembre); Vacanze di Natale: come indicato nel calendario scolastico 2022/2023, in alcune regioni le scuole chiuderanno venerdì 23 Dicembre 2022 (altre ancora il 24 Dicembre) per poi riaprire lunedì 9 Gennaio 2023. In questo lasso di tempo, laddove il proprio lavoro lo permette, sarà possibile fare una breve vacanza di Natale sfruttando l’ultimo ponte dell’anno che va da sabato 24 a lunedì 26 Dicembre 2022.

Ponti 2023: tutte le possibili date

Come detto in precedenza, sono circa 8 i brevi periodi di vacanza di cui sarà possibile godere nel 2023, date che restano comunque indicative in quanto soggette sia all’organizzazione scolastica che a quella lavorativa. Ecco quali sono:

Epifania : la Befana 2023 cade di venerdì, il weekend si allungherà quindi di un giorno, ossia dal 6 all’8 Gennaio;

: la Befana 2023 cade di venerdì, il weekend si allungherà quindi di un giorno, ossia dal 6 all’8 Gennaio; Carnevale : seppur non considerato un “giorno rosso”, il martedì grasso rappresenta per molti una festività vera e propria. Tale giorno dunque può essere legato al weekend che lo precede, garantendo a chi potrà sfruttarlo ben 4 giorni di vacanza, dal 18 a martedì 21 Febbraio (o a mercoledì 22 per chi commemora anche il giorno delle Ceneri);

: seppur non considerato un “giorno rosso”, il martedì grasso rappresenta per molti una festività vera e propria. Tale giorno dunque può essere legato al weekend che lo precede, garantendo a chi potrà sfruttarlo ben 4 giorni di vacanza, dal 18 a martedì 21 Febbraio (o a mercoledì 22 per chi commemora anche il giorno delle Ceneri); Anniversario della liberazione : il 25 Aprile cade di martedì, ottimo per coloro che possono prendere un giorno di ferie (lunedì 24) e usufruire di uno dei ponti 2023 (dal 22 al 25 Aprile);

: il 25 Aprile cade di martedì, ottimo per coloro che possono prendere un giorno di ferie (lunedì 24) e usufruire di uno dei ponti 2023 (dal 22 al 25 Aprile); Festa dei lavoratori : cadendo di lunedì, la giornata del 1° Maggio allunga di un giorno il weekend (dal 29 Aprile all’1 Maggio);

: cadendo di lunedì, la giornata del 1° Maggio allunga di un giorno il weekend (dal 29 Aprile all’1 Maggio); Festa della Repubblica: con venerdì 2 Giugno si verrà a creare uno dei ponti 2023 (dal 2 al 4 Giugno), ideale per una prima gita al mare.

Ceri di Sant’Agata a Catania – Foto diritto d’autore: brux61© 123RF.com – ID Immagine: 75633050 con licenza d’uso.

Ponti 2023: le feste patronali.

Il calendario scolastico 2022-2023 vagliato da ogni regione annovera tra i giorni di festa nazionale la Festa del Santo patrono, una data variabile in quanto ogni città celebra il proprio Santo Protettore. Qui di seguito vi riportiamo quelle più famose legate ai ponti 2023: