Mattia Luconi: il bambino disperso nell’alluvione delle Marche

Mattia Luconi “è l’amore fatta persona”, così lo definisce il papà. Tiziano, il padre del piccolo disperso, disegna un ritratto gaio del suo bambino: ama girare col motorino, salutare i compaesani di Barbara (Ancona, Marche), accendere le candeline in Chiesa. Affetto da autismo, è un bimbo speciale e intelligentissimo e il padre conserva la speranza che sia vivo, magari nascosto da qualche parte.

Mattia Luconi, le ricerche

“Mi sento come una statua di sabbia, alla prima folata di vento mi sgretolo”, così, invece, Il papà di Mattia Luconi definisce se stesso. Tiziano ha visto l’inferno non appena è giunto nel luogo in cui l’alluvione ha travolto l’auto della mamma di Mattia, lei stessa e il loro bambino. C’era un boato, era l’acqua che scorreva, così ne parla Tiziano in un’intervista rilascia a Rai News.

L’alluvione ha strappato Mattia Luconi dalle braccia di mamma Silvia, attualmente ricoverata in ospedale. Tiziano l’ha vista nella macchina proprio mentre l venivano prestati i primi soccorsi, ma il bambino non c’era. A parte le scarpe, subito entrate nella disponibilità dei soccorritori poiché erano in macchina, del piccolo sono stati rinvenuti solo lo zaino e un brandello della sua felpa.

Lo zainetto di Mattia Luconi è stato ritrovato a 8km circa dall’auto della madre, questo attesta, però, solo la furia dell’alluvione e dell’onda di fango che li ha separati.

Vittime, scomparsi e allerta mancata: alluvione delle Marche

11 vittime e 2 scoparsi nell’alluvione delle Marche. Non si trovano ancora Mattia Luconi e Brunella Chiù, 8 anni il piccolo e 56 la donna. Brunella è mamma di due figli, sua figlia 17enne è una delle vittime dell’alluvione, con loro c’era anche il figlio, fortunatamente e miracolosamente sopravvissuto.

Si parla di allerta mancata, ma gli addetti ai lavori allontanano l’accusa considerando questa alluvione più come un evento imprevedibile.

Ricerche difficili

Si cerca nelle anse, nei luoghi in cui si sono stagnati i detriti portati dall’acqua, si cerca con l’ausilio di droni e cani molecolari. Il papà di Mattia Luconi non si arrende: a costo di spostare ogni singolo filo d’erba, vuole trovare suo figlio.

Dopo l’alluvione l’idrografia del Nevola sembra sconvolta, le acque sono intorbidite dal fango e questo rende tutto più complesso. Il dolore del papà di Mattia Luconi e la sua forzanè tangibile, ha visto la mamma del suo bambino mentre veniva soccorsa e si è adoperato subito nelle ricerche del figlio.

Mattia Luconi: le parole della mamma

Silvia Mere, farmacista, 42 anni, “un onda marrone me lo ha strappato”, così la mamma del piccolo Mattia ricorda l’ultimo momento accanto a suo figlio.

Mentre le ore trascorrono senza che si abbiano notizia di Mattia Luconi, il sentimento di vicinanza ai genitori non può cedere, è a loro, che devono fare appello a tutta la forza che posseggono, che va il nostro pensiero.