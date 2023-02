Quando è Carnevale 2023, date inizio e fine (chiusura scuole)

Alla domanda “Quando è Carnevale 2023?” in molti risponderanno indicando il giorno di Martedì grasso, data che precede il Mercoledì delle Ceneri. In realtà queste date indicano la fine del periodo del Carnevale che inizia molto prima di quanto si immagini.

Settuagesima: il tempo di Carnevale

Per la chiesa cattolica il Carnevale ha un inizio ben preciso e combacia con la domenica di Settuagesima che viene celebrata circa 70 giorni prima della Pasqua, sia nel rito romano che in quello ambrosiano. Tale giorno segna l’inizio del Tempo di settuagesima, più comunemente conosciuto come Tempo di carnevale, che termina con i festeggiamenti del Martedì Grasso.

Il tempo di settuagesima, un periodo liturgico di circa 2 settimane e mezzo, può essere interpretato come una preparazione alla Quaresima: in quei giorni infatti i cristiani non consumano carne durante i giorni feriali.

Date inizio e fine Carnevale 2023

Il Carnevale è una festa dalla data variabile in quanto legata al giorno della Pasqua (altra festa “mobile” la cui data dipende dalle mutevoli fasi della Luna). Appurato che la Pasqua 2023 verrà festeggiata Domenica 9 Aprile, con un breve calcolo è possibile ricavare le seguenti date:

Inizio del Carnevale : 5 Febbraio, Domenica di Settuagesima;

: 5 Febbraio, Domenica di Settuagesima; Giovedì grasso : 16 Febbraio;

: 16 Febbraio; Domenica di Carnevale : 19 Febbraio;

: 19 Febbraio; Martedì grasso : 21 Febbraio, fine del Carnevale;

: 21 Febbraio, fine del Carnevale; Mercoledì delle Ceneri: 22 Febbraio, inizio della Quaresima.

Quando è Carnevale 2023: rito Ambrosiano

In occidente la maggior parte delle chiese celebrano il rito liturgico romano. Nelle chiese cattoliche milanesi, nonché in alcune città della Lombardia (Monza, Lecco, Bergamo, Varese, Pavia, ecc.), viene invece celebrato il rito ambrosiano. Le differenze tra questi due riti della chiesa cattolica si riscontrano soprattutto nel calendario delle festività quali l’Avvento e il Carnevale.

Nel rito ambrosiano la Quaresima non inizia il Mercoledì delle Ceneri bensì la domenica seguente; per tale motivo anche il giorno di Martedì grasso “slitta” di alcuni giorni rispetto al rito romano. Si evince che nell’hinterland milanese quest’anno il Carnevale verrà festeggiato nelle seguenti date:

Sabato 25 Febbraio si festeggia la fine del Carnevale, l’equivalente del Martedì grasso;

si festeggia la fine del Carnevale, l’equivalente del Martedì grasso; Domenica 26 Febbraio si celebra l’inizio della Quaresima, giorno equivalente al Mercoledì delle Ceneri.

Vacanze di Carnevale 2023: calendario scuole chiuse

La chiusura per le vacanze di Carnevale non è prevista per tutte le scuole d’Italia, secondo il calendario scolastico 2022-2023 sono infatti 10 le regioni che prevedono l’interruzione delle attività didattiche per questa ricorrenza. Ecco quali sono: