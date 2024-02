Quando è Carnevale 2024, date inizio e fine (chiusura scuole)

La domanda che solitamente ci si pone alcuni giorni dopo aver festeggiato il Capodanno è: quando è Carnevale? Definita una “festa mobile” (le date cambiano di anno in anno), ecco come calcolare l’inizio e la fine di questa festività, nonché le ricorrenze più importanti.

Quando è Carnevale 2024

Come detto in apertura di articolo, il Carnevale è definito una festa mobile in quanto le date di inizio e fine variano di anno in anno. Questo avviene perché tale celebrazione è strettamente collegata al giorno di Pasqua, festa anch’essa dalla data variabile perché dipende dalle fasi della Luna.

Nonostante ciò, vi sono due assolute certezze:

il primo giorno di Carnevale corrisponde sempre alla domenica di Settuagesima , che a sua volta corrisponde all’inizio del tempo di Settuagesima, il periodo che i cattolici considerano di preparazione alla Quaresima . Tale lasso di tempo dura circa 2 settimane e mezzo e viene rispettato sia da coloro che praticano il rito romano che ambrosiano;

sempre alla , che a sua volta corrisponde all’inizio del tempo di Settuagesima, il periodo che i cattolici considerano di . Tale lasso di tempo dura circa 2 settimane e mezzo e viene rispettato sia da coloro che praticano il rito romano che ambrosiano; l’ultimo giorno di Carnevale del rito romano corrisponde al giorno che precede il Mercoledì delle Ceneri (inizio della Quaresima); secondo il rito ambrosiano invece, la fine dei festeggiamenti cade sempre di sabato, ossia 4 giorni dopo il martedì grasso.

Seguendo queste indicazioni è possibile calcolare annualmente quando è Carnevale.

Date inizio e fine del Carnevale 2024

Tenendo conto che i festeggiamenti si concentrano maggiormente durante la “settimana grassa” (dal giovedì al martedì grasso), ecco quali sono le date e le ricorrenze più importanti di quest’anno:

Inizio del Carnevale : domenica 28 gennaio;

: domenica 28 gennaio; Giovedì grasso : 8 febbraio;

: 8 febbraio; Domenica di Carnevale : 11 febbraio;

: 11 febbraio; Fine del Carnevale (secondo il rito romano): Martedì Grasso 13 febbraio;

(secondo il rito romano): Martedì Grasso 13 febbraio; Mercoledì delle Ceneri (primo giorno di Quaresima): 14 febbraio, anche giorno di San Valentino.

Le date del rito ambrosiano

In Italia, come anche in molte zone dell’occidente, la quasi totalità delle chiese celebra il rito liturgico romano. Tuttavia vi sono alcune città lombarde, prima fra tutte Milano, in cui viene celebrato il rito ambrosiano. Non vi sono differenze sostanziali tra i due riti liturgici, è però possibile rintracciare le più significative nei calendari di festività come il Carnevale e l’Avvento.

A differenza del rito romano, secondo il quale la Quaresima ha inizio nel giorno del Mercoledì delle Ceneri, quello ambrosiano colloca il primo dei 40 giorni che precedono la Pasqua alla domenica successiva. Per questo motivo l’ultimo giorno di Carnevale viene posticipato al sabato.

Seguendo queste indicazioni, è facile determinare le date di inizio e fine del Carnevale 2024:

Domenica 28 gennaio: inizio del Carnevale ;

; Sabato 17 febbraio: fine del Carnevale ;

; Domenica 18 Febbraio primo giorno di Quaresima (l’equivalente del Mercoledì delle Ceneri).

Vacanze di Carnevale 2024: quando chiudono le scuole

Il calendario scolastico 2023-2024 è chiaro: non tutte le scuole d’Italia prevedono la chiusura per questa ricorrenza. Dopotutto il Carnevale non è considerato un giorno “rosso”, ossia un giorno festivo che determina la sospensione delle attività lavorative statali, regionali e/o comunali.

Ecco quindi le regioni che hanno previsto l’interruzione delle attività didattiche per i festeggiamenti del Martedì Grasso: