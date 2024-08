Calendario scolastico: quando inizia la scuola 2024 2025

Quando inizia la scuola a settembre 2024? Questa domanda non può che trovare risposta nel calendario scolastico 2024 2025 varato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione e del Merito) e dalla Giunta Regionale di ogni singola regione d’Italia. Unitamente alle date di inizio e fine del nuovo anno scolastico, tali calendari raccolgono anche le festività nazionali e regionali e i relativi ponti.

Cos’è il calendario scolastico

Il calendario scolastico è uno strumento didattico che permette di stabilire con largo anticipo le date di inizio e fine delle lezioni, di fissare le festività, i ponti e i relativi giorni di vacanza. Come detto in apertura di articolo, questo documento viene delineato ogni anno grazie alla cooperazione tra Stato e Regione. Nello specifico:

il MIUR fissa i criteri generali come il numero minimo annuale di giorni di lezione , le feste nazionali e l’ inizio degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione;

fissa i criteri generali come il , le e l’ del primo e del secondo ciclo di istruzione; ogni singola Regione determina le date di inizio e di fine delle lezioni e i giorni di chiusura delle scuole in concomitanza con le varie festività, il tutto nel rispetto del numero minimo annuale di giorni di lezione che, come da Decreto legislativo n. 297 (16 aprile 1994, capo V “Calendario Scolastico”, art. 74), non deve essere inferiore ai 200 giorni di attività didattica all’anno.

A cosa serve

La redazione anticipata di questo calendario permette ai singoli istituti scolastici di programmare e organizzare al meglio le attività didattiche combinando i giorni di riposo a quelli di studio e verifiche.

Tale strumento è inoltre utile per le famiglie in quanto permette loro di pianificare in modo funzionale le attività extrascolastiche dei propri figli o le vacanze, lunghe o brevi che siano, sfruttando i periodi di chiusura della scuola. Oltre a ciò, conoscere anticipatamente i giorni di festa della scuola può essere utile per i genitori che lavorano in quanto, laddove possibile, possono organizzare i propri impegni lavorativi per quando i figli dovranno restare a casa.

Festività nazionali: quando non si va a scuola 2024

Le festività nazionali sono le così dette “feste comandate”, ossia i giorni segnati in rosso sul calendario che determinano l’imprescindibile chiusura delle scuole. L’organo dello Stato preposto a determinarli e renderli noti attraverso un’ordinanza è il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Riportiamo qui di seguito i giorni di chiusura dell’anno scolastico 2024/25:

tutte le domeniche;

1 novembre: festa di Ognissanti;

8 dicembre: festa dell’Immacolata Concezione;

25 e 26 dicembre: rispettivamente Natale e Santo Stefano;

1 gennaio: Capodanno;

6 gennaio: Epifania;

Lunedì dopo Pasqua (Lunedì dell’Angelo, lunedì in Albis o Pasquetta): 21 aprile 2025;

25 Aprile: anniversario della Liberazione d’Italia;

1 maggio: Festa dei lavoratori;

2 giugno: Festa Nazionale della Repubblica;

Festa del Santo Patrono: questa è l’unica data variabile in quanto ogni città celebra il proprio Santo Protettore.

Calendario scolastico 2024 2025 regione per regione

Vediamo ora quali sono le date Regione per Regione di inizio e fine, le festività e i ponti per l’anno scolastico 2024/25.

Calendario scolastico Emilia Romagna 2024/25

Le date della Regione Emilia Romagna come stabilito dalla Giunta regionale n. 353/2012:

Inizio della scuola: 16 settembre 2024;

Ponte d’Ognissanti: dall’1 al 2 novembre 2024;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi;

Festività Pasquali: dal 17 al 22 Aprile 2025 compresi;

Termine delle lezioni: 6 giugno 2025 scuola primaria e secondaria, 30 Giugno 2025 scuola dell’infanzia.

Calendario scolastico Friuli-Venezia Giulia 2024 2025

Ecco le date che la Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato nel marzo del 2024:

Inizio della scuola: 11 settembre 2024;

Ponte d’Ognissanti: dall’1 al 2 novembre 2024;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi;

Carnevale e Mercoledì delle Ceneri: dal 3 al 5 marzo 2025;

Festività Pasquali: dal 17 al 22 Aprile 2025 compresi;

Ponte della Liberazione: dal 25 al 27 aprile 2025;

Termine delle lezioni: 7 giugno 2025 scuola primaria e secondaria, 28 Giugno 2025 scuola dell’infanzia.

Calendario scolastico Liguria 2024/25

Qui tutte le informazioni riguardanti la regione Liguria:

Inizio della scuola: 16 settembre 2024;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi;

Festività Pasquali: dal 17 al 21 Aprile 2025 compresi;

Ponte del 1° Maggio: dall’1 al 3 maggio 2025;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2025 scuola primaria e secondaria, 30 Giugno 2025 scuola dell’infanzia.

Calendario scolastico Lombardia 2024/25

Le date da ricordare per coloro che frequentano le scuole presenti nella regione Lombardia:

Inizio della scuola: 11 settembre 2024 (scuola dell’infanzia) 12 settembre 2024 (scuola primaria e secondaria);

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi;

Carnevale: 3 e 4 marzo 2025;

Festività Pasquali: dal 17 al 21 Aprile 2025 compresi;

Termine delle lezioni: 7 giugno 2025 scuola primaria e secondaria, 30 Giugno 2025 scuola dell’infanzia.

Calendario scolastico Piemonte 2024/25

Qui di seguito il calendario approvato dalla Giunta regionale il 20 marzo 2024:

Inizio della scuola: 11 settembre 2024;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi;

Carnevale: dall’1 al 4 marzo 2025;

Festività Pasquali: dal 17 al 22 Aprile 2025 compresi;

Ponte del 1° Maggio: dall’1 al 3 maggio 2025;

Termine delle lezioni: 7 giugno 2025 scuola primaria e secondaria, 30 Giugno 2025 scuola dell’infanzia.

Calendario scolastico provincia autonoma di Bolzano 2024/25

Tutto quello che c’è da sapere sul calendario della provincia autonoma di Bolzano:

Inizio della scuola: 5 settembre 2024;

Ponte d’Ognissanti (anche detta “settimana Sharm”): dal 26 ottobre al 3 novembre 2024 compresi;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi;

Carnevale: dall’1 al 9 marzo 2025 compresi;

Festività Pasquali: dal 17 al 22 Aprile 2025 compresi;

Ponte della Liberazione: dal 25 al 27 aprile 2025;

Ponte del 1° Maggio: dall’1 al 4 maggio 2025;

Pentecoste: 9 giugno 2025;

Termine delle lezioni: 13 giugno 2025.

Calendario scolastico provincia autonoma di Trento 2024/25

Qui tutte le informazioni inerenti la provincia autonoma di Trento:

Inizio della scuola: 4 settembre 2024 (scuola dell’infanzia) 9 settembre 2024 (scuola primaria e secondaria);

Ponte d’Ognissanti: dal 31 ottobre al 2 novembre 2024;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi;

Carnevale: dal 3 al 5 marzo 2025;

Festività Pasquali e Ponte della Liberazione: dal 18 al 27 Aprile 2025 compresi;

Ponte del 1° Maggio: dall’1 al 3 maggio 2025;

Termine delle lezioni: 12 giugno 2025 scuola primaria e secondaria, 31 luglio 2025 scuola dell’infanzia.

Calendario scolastico Valle d’Aosta 2024/25

Per il prossimo anno scolastico la Giunta Regionale ha deciso le seguenti date per la chiusura delle scuole:

Inizio della scuola: 11 settembre 2024 (tutte le scuole);

Ponte d’Ognissanti: dall’1 al 2 novembre 2024;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi;

Fiera di Sant’Orso: 30 e 31 gennaio 2025;

Vacanze d’inverno: dal 3 al 5 marzo 2025;

Festività Pasquali: dal 17 al 21 Aprile 2025 compresi;

Ponte della Liberazione: dal 25 al 27 aprile 2025;

Ponte del 1° Maggio: dall’1 al 3 maggio 2025;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2025 scuola primaria e secondaria, 30 Giugno 2025 scuola dell’infanzia.

Calendario scolastico Veneto 2024/25

Qui di seguito nel dettaglio le date della Regione Veneto:

Inizio della scuola: 11 settembre 2024;

Ponte d’Ognissanti: dall’1 al 2 novembre 2024;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi;

Carnevale e Mercoledì delle Ceneri: dal 3 al 5 marzo 2025;

Festività Pasquali: dal 17 al 21 Aprile 2025 compresi;

Ponte della Liberazione: dal 25 al 27 aprile 2025;

Ponte del 1° Maggio: dall’1 al 3 maggio 2025;

Termine delle lezioni: 7 giugno 2025 scuola primaria e secondaria, 28 Giugno 2025 scuola dell’infanzia.

Quando aprono e chiudono le scuole nell’Italia centrale

Qui di seguito le date Regione per Regione del centro Italia di inizio e fine, i ponti e le festività dell’anno scolastico 2024-2025.

Calendario scolastico Lazio 2024/25

Riportiamo qui di seguito il calendario approvato dalla Regione Lazio:

Inizio della scuola: 16 settembre 2024;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi;

Festività Pasquali: dal 17 al 22 Aprile 2025 compresi;

Termine delle lezioni: 7 giugno 2025 scuola primaria e secondaria, 30 Giugno 2025 scuola dell’infanzia.

Calendario scolastico Marche 2024/25

Il calendario della Regione Marche conta 206 giorni di attività scolastica per le primarie e le secondarie e 225 giorni per l’infanzia:

Inizio della scuola: 11 settembre 2024;

: dall’1 al 2 novembre 2024;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi;

Festività Pasquali: dal 17 al 22 Aprile 2025 compresi;

Ponte della Liberazione: dal 25 al 27 aprile 2025;

Ponte del 1° Maggio: dall’1 al 3 maggio 2025;

Termine delle lezioni: 7 giugno 2025 scuola primaria e secondaria, 30 Giugno 2025 scuola dell’infanzia.

Calendario scolastico Toscana 2024/25

Queste le direttive che dovranno seguire gli istituti scolastici della regione Toscana:

Inizio della scuola: 16 settembre 2024;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi;

Festività Pasquali: dal 17 al 22 Aprile 2025 compresi;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2025 scuola primaria e secondaria, 30 Giugno 2025 scuola dell’infanzia.

Calendario scolastico Umbria 2024/25

Qui di seguito le date più importanti per gli studenti dell’Umbria:

Inizio della scuola: 11 settembre 2024;

Ponte d’Ognissanti: dall’1 al 2 novembre 2024;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi;

Festività Pasquali: dal 17 al 22 Aprile 2025 compresi;

Ponte della Liberazione: dal 25 al 27 aprile 2025;

Termine delle lezioni: 7 giugno 2025 scuola primaria e secondaria, 30 Giugno 2025 scuola dell’infanzia.

I giorni di vacanza delle scuole dell’Italia meridionale

Quando inizia la scuola nelle regioni del sud Italia? Ecco tutte le date Regione per Regione.

Calendario scolastico Abruzzo 2024/25

Questo il calendario approvato dalla Giunta Regionale:

Inizio della scuola: 16 settembre 2024;

Ponte d’Ognissanti: dall’1 al 2 novembre 2024;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi;

Festività Pasquali: dal 17 al 22 Aprile 2025 compresi;

Ponte della Liberazione: dal 25 al 27 aprile 2025;

Termine delle lezioni: 7 giugno 2025 scuola primaria e secondaria, 30 Giugno 2025 scuola dell’infanzia.

Calendario scolastico Basilicata 2024/25

La Giunta Regionale della Basilicata ha previsto un calendario di 204 giorni per la scuola primaria e quella scuola secondaria di 1° e 2° grado e di 221 giorni per la scuola dell’infanzia:

Inizio della scuola: 16 settembre 2024;

Ponte d’Ognissanti: dall’1 al 2 novembre 2024;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi;

Carnevale: 3 e 4 marzo 2025;

Festività Pasquali: dal 17 al 22 Aprile 2025 compresi;

Ponte della Liberazione: dal 25 al 27 aprile 2025;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2025 scuola primaria e secondaria, 30 Giugno 2025 scuola dell’infanzia.

Calendario scolastico Calabria 2024/25

In Calabria le scuole apriranno e chiuderanno nei seguenti giorni:

Inizio della scuola: 16 settembre 2024;

Ponte d’Ognissanti: dall’1 al 2 novembre 2024;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi;

Festività Pasquali: dal 17 al 22 Aprile 2025 compresi;

Ponte della Liberazione: dal 25 al 27 aprile 2025;

Ponte del 1° Maggio: dall’1 al 3 maggio 2025;

Termine delle lezioni: 7 giugno 2025 scuola primaria e secondaria, 30 Giugno 2025 scuola dell’infanzia.

Calendario scolastico Campania 2024/25

Ecco quanto deciso nella delibera della Giunta Regionale n. 194 del 23 aprile 2024:

Inizio della scuola: 12 settembre 2024;

Ponte d’Ognissanti: dall’1 al 2 novembre 2024;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi;

Carnevale: 3 e 4 marzo 2025;

Festività Pasquali: dal 17 al 22 Aprile 2025 compresi;

Ponte della Liberazione: dal 25 al 27 aprile 2025;

Ponte del 1° Maggio: dall’1 al 3 maggio 2025;

Termine delle lezioni: 7 giugno 2025 scuola primaria e secondaria, 30 Giugno 2025 scuola dell’infanzia.

Calendario scolastico Molise 2024/25

Ecco il calendario delle scuole del Molise:

Inizio della scuola: 12 settembre 2024;

Ponte d’Ognissanti: dall’1 al 2 novembre 2024;

Ponte dell’Immacolata: 7 e 8 dicembre 2024;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi;

Carnevale: dal 3 al 5 marzo 2025;

Festività Pasquali: dal 17 al 22 Aprile 2025 compresi;

Ponte della Liberazione: dal 25 al 27 aprile 2025;

Ponte del 1° Maggio: dall’1 al 3 maggio 2025;

Termine delle lezioni: 7 giugno 2025 scuola primaria e secondaria, 28 Giugno 2025 scuola dell’infanzia.

Calendario scolastico Puglia 2024/25

Nella regione Puglia sono previsti 223 giorni di lezione per la scuola d’infanzia e 204 giorni per tutte le altre scuole:

Inizio della scuola: 16 settembre 2024;

Ponte d’Ognissanti: dall’1 al 2 novembre 2024;

Festività natalizie: dal 22 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi;

Festività Pasquali: dal 17 al 22 Aprile 2025 compresi;

Ponte della Liberazione: dal 25 al 27 aprile 2025;

Termine delle lezioni: 7 giugno 2025 scuola primaria e secondaria, 30 Giugno 2025 scuola dell’infanzia.

Calendario scolastico Sardegna 2024/25

Ecco tutte le informazioni sul calendario destinato agli istituti scolastici sardi:

Inizio della scuola: 12 settembre 2024;

Ponte d’Ognissanti: dall’1 al 2 novembre 2024;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi;

Carnevale: 3 e 4 marzo 2025;

Festività Pasquali: dal 17 al 22 Aprile 2025 compresi;

Giornata del Popolo Sardo: 28 aprile 2024 Sa Die de sa Sardigna ;

; Termine delle lezioni: 7 giugno 2025 scuola primaria e secondaria, 28 Giugno 2025 scuola dell’infanzia.

Calendario scolastico Sicilia 2024/25

Queste le date di sospensione delle attività scolastiche decretate dalla Regione Sicilia: