Regina Maria Sivori: tutto sulla mamma di Papa Francesco

Regina Maria Sivori (1911–1981) è stata la madre di Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio. Nata a Buenos Aires il 28 novembre 1911, era figlia di Francisco Sivori e Maria Gogna. La sua famiglia materna aveva origini liguri, precisamente dalla frazione di Santa Giulia, nel comune di Lavagna, in provincia di Genova.

Nel 1935, Regina sposò Mario Bergoglio, originario del Piemonte, e insieme ebbero cinque figli: Jorge Mario (futuro Papa Francesco), Oscar Adrián, Marta Regina, Alberto Horacio e María Elena. La famiglia viveva nel quartiere di Flores a Buenos Aires, dove Regina si dedicava alla casa e all’educazione dei figli. Era appassionata di musica lirica e ogni sabato riuniva i suoi figli per ascoltare le opere trasmesse dalla radio, spiegando loro le trame .

Regina Maria Sivori è deceduta il 8 gennaio 1981 a Buenos Aires

Non voleva che suo figli diventasse prete

Regina Maria Sivori, la madre di Papa Francesco, inizialmente non voleva che suo figlio Jorge Mario diventasse sacerdote, e questo è un dettaglio che lo stesso Francesco ha raccontato pubblicamente in diverse occasioni.

Ecco perché era contraria all’inizio:

Timore materno: Come molte madri, Regina Maria era preoccupata per il futuro del figlio. Vedeva nella vita sacerdotale un cammino duro, fatto di rinunce e sacrifici. Le madri spesso desiderano per i figli una vita “normale”, con una famiglia, dei figli, una stabilità.

Legame affettivo: Era molto legata a Jorge Mario e l’idea di “perderlo” alla Chiesa, di vederlo meno presente in famiglia, le causava dolore.

Scelta improvvisa: Papa Francesco ha raccontato che la sua decisione di entrare in seminario è stata presa in modo piuttosto improvviso, a 21 anni, dopo una forte esperienza spirituale il giorno di San Matteo (21 settembre 1953). Forse sua madre aveva bisogno di tempo per accettarla.

Come andò a finire?

Col tempo, Regina accettò e sostenne la scelta del figlio, anche se con grande emozione. Quando lui divenne sacerdote e poi vescovo, lei fu sempre orgogliosa, pur mantenendo un atteggiamento molto riservato e discreto.

Papa Francesco ha più volte detto che deve molto alla madre: per il senso del dovere, l’umiltà e la fede che gli ha trasmesso. Anche se inizialmente non era d’accordo, ha finito per diventare una delle sue più grandi sostenitrici.