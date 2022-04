Festa della mamma disegni da stampare e colorare gratis a casa propria, tutti realizzati per Vita da mamma dalla matita di DesertClaw ed interamente ispirati ai classici film d’animazione della Disney, personaggi che hanno fatto, e continueranno a fare, compagnia ad intere generazioni di bambini.

In questo caso specifico, i protagonisti Disney sono ritratti insieme alle loro mamme, un modo per celebrare e omaggiare tutte le mamme, il cuore pulsante di ogni famiglia ma soprattutto del nostro blog.





“Around here, however, we don’t look backwards for very long. We keep moving forward, opening new doors and doing new things, because we’re curious… and curiosity keeps leading us down new paths” – cit. Walt Disney.

Da queste parti, comunque, non guardiamo indietro a lungo. Andiamo sempre avanti, aprendo nuove porte e facendo cose nuove, perché siamo curiosi… e la curiosità ci porta verso nuovi orizzonti. È questa la traduzione della sopra citata frase di Walt Disney, il famoso disegnatore e imprenditore statunitense che ha dato vita ad uno dei mondi più amati dai bambini, un magico universo fatto di sogni e popolato da esseri fantastici.

Sto ovviamente parlando dell’impero Disney e dei personaggi dei cartoni animati che da anni accompagnano i bambini nella loro crescita: Topolino, Paperino, Winnie the Pooh, le principesse e via discorrendo.

Riprendendo la celebre frase, viene facile chiedersi: chi può definirsi più curioso o inventivo di un bambino? Sempre alla ricerca di informazioni, desiderosi di dare una risposta ai loro “perché”, i piccoli riescono spesso a mettere in difficoltà anche il genitore più scaltro con domande alle quali non sempre è facile rispondere.

Al fine di non incorrere in disagi di questo genere, può divenire utile munirsi di matita e foglio e lasciarsi aiutare dalla fantasia perché chi meglio di un disegno può aiutarci colloquiare con quei piccoli esseri tanto curiosi.

Oltre a rappresentare un arricchimento ed uno stimolo all’apprendimento, i disegni, che in molti casi si rivelano essere un ottimo mezzo di comunicazione, sono anche una valida alternativa al classico regalo, soprattutto in occasione di festività dedicate ai propri genitori, come la festa della mamma che ogni anno viene celebrata la seconda domenica di Maggio (in principio veniva festeggiata l’8 Maggio – ndr).

E, dato che in apertura abbiamo citato il carissimo zio Walt, l’ideatore di tanti sogni che appassiona e mette d’accordo intere generazioni, ecco per la festa della mamma disegni da stampare e colorare gratuitamente in casa a tema Disney, un’occasione di divertimento e svago per tutti i bambini e i loro genitori.

