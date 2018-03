È accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 4 Marzo, a seguito di un malore una donna muore nel seggio elettorale presso il quale si era recata insieme al marito per onorare il suo diritto al voto.

Donna muore nel seggio elettorale: tragedia alle elezioni 2018.

Aveva 85 anni l’anziana donna deceduta ieri a Matera, accompagnata dal marito si era recata presso la scuola elementare sita nel rione San Pardo, uno dei primi quartieri della città situato nella periferia orientale del capoluogo di provincia della Basilicata, per assolvere al suo dovere di elettrice.

Purtroppo però è stata colpita da un malore poco dopo esser sopraggiunta nel plesso scolastico.

Prontamente soccorsa dalle persone presenti nella sede del seggio elettorale, la signora è stata portata nell’atrio dell’Istituto comprensivo Bramante dove è rimasta fino all’arrivo dei soccorsi.

Seppur la chiamata al 118 sia stata effettuato in modo tempestivo, una volta sopraggiunti sul luogo a loro indicato, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziana.

La donna muore nel seggio elettorale senza che altri potessero in qualche modo evitare la tragedia avvenuta durante queste ultime elezioni politiche.

