Intervento di chirurgia estetica di ClioMakeUp: “Farò la blefaroplastica”

La notizia è stata diffusa a mezzo social, l’intervento di chirurgia estetica di ClioMakeUp verrà effettuato venerdì 12 aprile. La Zammatteo, cognome della youtuber bellunese, ha spiegato le motivazioni di questa scelta in un video tutorial.

L8 aprile l’imprenditrice e make-up artist Clio Zammatteo pubblica sul proprio profilo instagram un filmato dal titolo “Perché ho deciso di operarmi”. Nella didascalia dello stesso si legge “Perché ho deciso di fare la blefaroplastica” chiarendo sin da subito la natura dell’operazione.

In cosa consiste l’intervento di chirurgia estetica di ClioMakeUp? La blefaroplastica mira ad eliminare le imperfezioni, sia funzionali che estetiche, presenti attorno agli occhi. Nello specifico consente di:

Come anticipato, l’imprenditrice e make-up artist ha realizzato il video tutorial con il fine di spiegare le motivazioni che l’hanno spinta a ricorrere alla chirurgia estetica.

Un problema a cui non aveva dato peso inizialmente, al punto da diventare uno spunto per i suoi video tutorial di trucco per correggere la palpebra cadente.

Clio spiega di aver iniziato a provare fastidio per questo “difetto” solo di recente. Osservando i suoi girati infatti la make-up artist non poteva fare a meno di notare l’asimmetrica dei suoi occhi.

Mentre continua a truccarsi, la Zammatteo racconta di aver già effettuato una prima visita e di aver fissato l’intervento per venerdì 12 aprile e la successiva visita di controllo il 19.

La youtuber ci tiene a precisare che non si tratta di un cambiamento radicale, che il suo viso sarà lo stesso di prima, semplicemente andrà a rimuovere l’eccesso di pelle visibile sulla sua palpebra.

La notizia ha raccolto molti consensi ma anche diverse critiche. Da sempre sostenitrice dell’accettazione di sé stessi – iconica fu la sua riflessione sull’imperfezione dei corpi, soprattutto in gravidanza – ClioMakeUp è stata accusata di incoerenza.

Ecco un esempio dei tanti commenti contrari all’operazione:

“Però tu sei sempre stata la prima a dirci di accettarci così come siamo, aiutandoci con il make up… e poi ti rifai. Non lo trovo coerente. Certo che la palpebra cadente non è bella, ma è normale con l’età. Ma il messaggio che passa non è quello che hai sempre mandato. Niente di male, per carità, ognuno è libero di fare ciò che crede. Però per me è una piccola delusione. Sei così bella e così naturale con le tue palpebre”.