Ghiaccioli ai bambini in estate: giusto o sbagliato             

È possibile dare i ghiaccioli ai bambini? Ce lo hanno chiesto le mamme dopo aver letto l’approfondimento sul gelato redatto della nutrizionista di Vita da mamma (Gelato ai bambini: quando, come e quanto). Dopo aver valutato quale potesse essere il miglior gelato, se artigianale o confezionato, e in quali quantità è possibile introdurlo nella dieta dei più piccoli, l’esperta ha analizzato per noi anche l’argomento ghiaccioli.

Gelato e ghiacciolo: la merenda dell’estate

In estate si ha sempre voglia di qualcosa di fresco e dissetante. Molte mamme si domandano se offrire ogni giorno gelati ai bambini come merenda possa andar bene. Purtroppo non è così! Il gelato è sempre un’aggiunta alla normale alimentazione, un supplemento di calorie, carboidrati e grassi.

Non bisogna mai dimenticare che il gelato è un vero e proprio alimento. Basti pensare infatti che il gelato classico – parliamo di un gusto semplice alla frutta – contiene latte, uova, panna, zucchero e frutta.

Ma cosa succede quando la merenda offerta è un ghiacciolo? Valutiamolo insieme questa possibilità.

Ghiaccioli ai bambini: valutare gli ingredienti

Per capire se un alimento è più o meno idoneo all’alimentazione di un bambino, occorre valutarne innanzitutto la composizione.

I ghiaccioli sono costituiti da carboidrati, sotto forma di zuccheri semplici, e acqua. Degli zuccheri presenti nei ghiaccioli confezionati una parte è quasi sempre fornita da sciroppo (solitamente sciroppo di glucosio-fruttosio). Sarebbe preferibile trovare questo ingrediente tra gli ultimi posti della lista degli ingredienti del ghiacciolo.

Un’altra buona parte degli zuccheri presenti in questo alimento è data dallo zucchero stesso, quello comune che utilizziamo in casa, altrimenti detto saccarosio. Solo una piccola percentuale di zuccheri è fornita dalla frutta, se i ghiaccioli che acquistiamo per i nostri bambini sono alla frutta.

Leggendo le tabelle nutrizionali (accorgimento che tutti noi dovremmo adottare per una spesa più consapevole) si comprende che far mangiare i ghiaccioli ai bambini non aumenta in modo considerevole il loro apporto calorico.

Un ghiacciolo in media fornisce 50-70 kcal, un quantitativo ben al di sotto dell’apporto calorico di una normale merenda da bambino. Ciò significa che possiamo dare questo alimento ai piccoli senza paura che ingrassino.

Qualche considerazione sulla qualità

Nel pensare di proporre i ghiaccioli ai bambini come merenda estiva, è importante fare alcune considerazioni legate alla qualità e alla composizione di questo alimento.

Se vogliamo che il nostro bambino faccia una merenda nutriente che lo soddisfi anche dal punto di vista della sazietà, il ghiacciolo non farà al caso suo per i seguenti motivi:

i ghiaccioli non vengono masticati : la masticazione manda segnali al cervello che alla fine si traducono nel senso di sazietà, quello che ci fa sentire soddisfatti di ciò che abbiamo mangiato;

: la masticazione manda segnali al cervello che alla fine si traducono nel senso di sazietà, quello che ci fa sentire soddisfatti di ciò che abbiamo mangiato; i ghiaccioli forniscono solo carboidrati semplici, o meglio zuccheri e hanno un indice glicemico abbastanza elevato: questo significa che fanno alzare molto la glicemia che, dopo poco tempo, tornerà a livelli più bassi. Tale procedimento si traduce in un bisogno di energia, in un ritorno del senso della fame o, nel peggiore dei casi, in un vero e proprio calo di zuccheri.

Dare i ghiaccioli ai bambini è sbagliato?

Non esiste una risposta univoca a questa domanda. Se i ghiaccioli, soprattutto quelli confezionati, non vengono mangiati ogni giorno, non corriamo il rischio che facciano male ai bambini. Se invece li offriamo quotidianamente, soprattutto a bambini già in sovrappeso, non stiamo facendo affatto del bene. Se a questo sommiamo anche altri cibi poco salutari, come dolci, gelati, pizzette e focaccine, stiamo sbagliando completamente.

Se pensiamo quindi di proporre per merenda dei ghiaccioli, è importante ricordare che ci vuole equilibrio, come in tutto ciò che riguarda l’alimentazione, al fine di garantire la corretta forma fisica e il completo benessere anche dei più piccoli.

D’altro canto è anche vero che se il nostro bambino ha voglia di qualcosa di dolce e l’alternativa è il gelato, meglio optare per un ghiacciolo così da non andare oltre il suo fabbisogno energetico della giornata.

Ghiaccioli ai bambini: 2 ricette casalinghe

Fino ad ora le considerazioni fatte hanno riguardato per lo più i ghiaccioli confezionati. Possiamo invece proporre ai bambini dei ghiaccioli fatti in casa. In questo caso siamo noi a controllare gli ingredienti da utilizzare.

Ci sono un’infinità di ricette nel web, in questo articolo ne proporrò qualcuna, selezionata e rielaborata in modo che le mamme possano far mangiare i ghiaccioli ai bambini con tutta la tranquillità di aver dato loro una merenda genuina. Genuina perché il ghiacciolo conterrà vera frutta e poco zucchero, e sarà senza sciroppi o aromi aggiuntivi.

La frutta vera (e non i succhi, i concentrati o altro che possiamo trovare nei ghiaccioli confezionati) è una fonte nutriente per i bambini e in questo caso il ghiacciolo che ne risulterà sarà un’ottima merenda energetica e dissetante da consumare anche tutti i giorni in estate.

Ricetta dei ghiaccioli banana e fragola

Quelli che ci accingiamo a preparare sono dei gustosi ghiaccioli realizzati con banane e fragole. Tutto quello che vi occorre è:

2 banane;

200 g di fragole;

2 vasetti di yogurt bianco senza zucchero.

Procedimento:

Frullare tutto insieme e versare il comporto negli stampini da ghiacciolo. Far raffreddare in freezer tutta la notte e gustarli a merenda.

In questo caso lo yogurt è un’aggiunta nutriente che fornisce anche proteine e calcio, essenziale per la crescita dei bambini.

Ricetta dei ghiaccioli all’arancia (o al limone)

Per preparare questi ghiaccioli vi occorre:

1 bicchiere di succo di arancia o di limone (in alternativa si possono usare 100 gr. di frutta come fragole, mirtilli, more, kiwi);

100 g di acqua;

20 g di zucchero (un paio di cucchiai in più se si opta per il limone, a seconda dei gusti).

Procedimento:

Sciogliere in un pentolino lo zucchero nell’acqua. Una volta sciolto, aggiungere il succo di arancia (o di limone). Versare il liquido negli stampini da ghiaccioli e lasciar raffreddare in freezer tutta la notte.

Se si preparano la mattina presto, nel pomeriggio saranno pronti per la merenda!

Articolo originale pubblicato il 17 agosto 2016, ultimo aggiornamento 1 luglio 2024