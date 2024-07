È risaputo che fumare in gravidanza può nuocere gravemente alla salute del nascituro, questo grazie soprattutto alle evidenze scientifiche divulgate nel corso degli anni. Ulteriore dimostrazione di ciò viene data da uno studio inglese che mostra gli effetti del fumo di sigaretta sul feto attraverso le accurate immagini delle ecografie in 4D realizzate con strumenti di ultima generazione.

Lo studio degli effetti del fumo di sigaretta sul feto

Realizzato dai ricercatori della Durham University e Lancaster University, guidati dottoressa Nadja Reissland (autrice principale della suddetta ricerca), lo studio ha preso in esame 20 donne incinte, di queste 16 non fumatrici mentre le restanti 4 non hanno rinunciato alla sigaretta durante la gestazione.

Gli studiosi hanno osservato i bambini cullati nelle pance delle loro mamme per un periodo che va dalla 24esima alla 36esima settimana di gestazione. Lo hanno fatto attraverso l’analisi di 80 ecografie ad alta definizione (4 ecografie in 4D per ogni feto), concentrandosi in particolar modo sui movimenti di mani e bocca.

Lo scopo, come si legge nell’estratto della ricerca pubblicata il 12 marzo 2015 sulla rivista medica Acta Paediatrica, era quello di dimostrare una possibile differenza di reazione tra i bambini di mamme fumatrici e non.

“L’obiettivo di questo studio pilota era valutare i movimenti fetali sottili (movimenti impercettibili che non possono essere avvertiti dalle gestanti – ndr) nelle ecografie e stabilire se differivano nei feti di madri fumatrici e madri non fumatrici”.

I risultati della ricerca

Premesso che tutti i 20 bambini sono poi risultati sani alla nascita, l’analisi e la comparazione delle ecografie in 4D hanno evidenziato un significativo aumento della frequenza dei movimenti di mani e bocca nei feti delle gestanti fumatrici.

Nello specifico, i figli delle mamme fumatrici (si parla del consumo medio di 14 sigarette al giorno) tendevano a portare spesso le mani sul volto e a fare delle vere e proprio smorfie (vedi il video posto qui di seguito), lasciando intendere quanto fosse fastidioso il fumo.

Effetti del fumo di sigaretta sul feto: conclusioni

Gli studiosi inglesi hanno comparato gli effetti del fumo di sigaretta sul feto a quelli osservati nei nascituri di mamme depresse o stressate anche se definiscono ben più gravi le conseguenze dovute ad una continua esposizione alla nicotina.

“I nostri risultati concordano con altri che sostengono che lo stress e la depressione hanno un impatto significativo sui movimenti fetali, per tale motivo devono essere controllati. Tuttavia questi risultati indicano anche il fatto che l’esposizione alla nicotina di per sé ha un effetto sullo sviluppo fetale al di là degli effetti dello stress e della depressione”.

È quanto dichiarato dalla dottoressa Nadja Reissland della Durham University, la stessa ha inoltre sottolineato l’importanza di ulteriori e più ampi studi che possano confermare e approfondire i risultati da lei ottenuti.

Articolo originale pubblicato il 30 marzo 2015, ultimo aggiornamento 2 luglio 2024