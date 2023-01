È possibile identificare un lasso di tempo nell’arco della vita di una donna che rappresenti la cosiddetta età giusta per avere un figlio? Probabilmente no, quantomeno non è generalizzabile e ogni donna ha, ha avuto o avrà il suo momento giusto. Tuttavia ci sono condizioni biologiche, sociali e emotive da considerare.

Età della prima gravidanza

Sempre più spesso le mamme moderne sono donne che lavorano, che hanno svolto un percorso di formazione e hanno fatto la cosiddetta “gavetta” nell’ambito della loro professione.

Tutto ciò richiede un tempo. Non di rado l’impegno nel lavoro è frutto anche di una prognosi razionale sul corso della propria vita: oggi è difficile sostenere una famiglia con un solo stipendio e lavorare in due è una necessità. Un’importante conseguenza è che l’età della prima gravidanza tende a spostarsi sempre più in avanti. Così moltissime donne diventano mamme dopo i 32-35 anni e fino ai 40.

Ciò non vuol dire che esista una età giusta per avere un figlio, significa, molto più pragmaticamente, che le esigenze sociali e la cultura sono cambiate. Inutile sottolineare che la scienza ha avuto ed ha un ruolo importantissimo nel permettere alle coppie un accesso alla genitorialità molto spostato in avanti rispetto al passato.

A che età è meglio avere un figlio?

I progressi della medicina e la PMA, la procreazione medicalmente assistita, permettono anche alle donne over 40 di diventare mamme, portare a termine la gravidanza e partorire bimbi sani. Non bisogna però negare che questa scelta può comportare dei rischi in relazione all’età.

D’altra parte può comportare rischi diversi, ma altrettanto importanti, affrontare la maternità troppo presto: prima di avere affinato il proprio io emotivo, di avere assunto un ruolo definito in ambito lavorativo e una conseguente indipendenza economica o comunque prima di essere pronte a “rinunciare” a un po’ di sé per rinascere mamme.

L’età migliore per diventare mamma è quella della consapevolezza ed è un’età soggettiva che non potrà mai essere uguale per tutte le donne.

Pertanto, più che l’età anagrafica conta la stabilità nella relazione di coppia che condurrà a una genitorialità equamente partecipata; conta essere informati e consapevoli di ciò che la gravidanza, il parto e la nascita del figlio comportano; è importante volere la gravidanza e averla cercata e costruita credendo di poterla sostenere sia psicologicamente che emotivamente.

Ciò non toglie che “una mamma per caso” non possa maturare la giusta consapevolezza; nostro malgrado può anche accadere che la gravidanza capiti, in questa circostanza improvvisa la madre e il padre sono chiamati a confermare i loro intenti e ciò che la natura gli ha affidato. La riflessione sulla genitorialità è sempre il punto di partenza della consapevolezza e del benessere emotivo di madre e padre.

Ma qual è l’età più fertile per una donna?

L’età insiste sulla fertilità e l’avanzare degli anni la diminuisce:

la fertilità della donna è massima tra i 20 e i 30 anni ,

è massima tra i , incominci a ridursi gradualmente intorno ai 28-32 anni ,

, a 37 anni una donna è già meno fertile delle aspiranti mamme più giovani e il declino della fertilità incomincia ad accelerare,

una donna è già meno fertile delle aspiranti mamme più giovani e il declino della fertilità incomincia ad accelerare, a 42-43 ann i il calo è importante e per restare incinta potrebbe rendersi necessario l’aiuto della medicina,

i il calo è importante e per restare incinta potrebbe rendersi necessario l’aiuto della medicina, intorno ai 50 anni o comunque con l’approssimarsi della menopausa la donna non è più fertile.

Pertanto, le linee guida della medicina moderna sono orientate nel senso di esortare la maternità prima dei 35 anni. A quest’età vi sono minori rischi per mamma e bambino, è più probabile un concepimento naturale, sussistono maggiori possibilità di partorire a termine e senza complicanze per puerpera e bebè.

Qual è l’età giusta per avere un figlio. Aspirante mamme e papà.

Quando sarà tardi per avere un figlio

Comunemente la premenopausa, che si manifesta intorno ai 45 anni, rappresenta il primo limite fisiologico alla capacità riproduttiva femminile che, successivamente, si esaurisce con la menopausa vera e propria.

La premenopausa è meno riconoscibile della menopausa, ha sintomi non sempre chiari che vanno dalle prime manifestazioni di “difficoltà della termoregolazione” (vampate di calore e sudore), fino all’irregolarità mestruale, passando per disturbi del sonno e modificazioni ormonali che incidono sul peso e sull’umore.

Fertilità e dosagi ormonali

Grazie ai progressi della medicina a cui abbiamo già accennato, le aspiranti mamme over 35 hanno oggi a loro disposizione alcuni esami mirati per valutare la complessiva situazione riproduttiva, si tratta dei dosaggi ormonali.

Rispetto alle donne del passato, le neo-mamme moderne sono più attente alla salute complessiva, lo stile di vita e la cultura contemporanea si ispira con più attenzione al concetto di “benessere e salute”, è, altresì, cresciuta l’attenzione alla buona alimentazione . Tutto questo ha un peso specifico sulla gravidanza e sul parto, come sulla salute stessa del nascituro.

Dolce attesa, diventare papà.

Età giusta per avere un figlio dal punto di vista dei papà

Non solo le donne sentono il ticchettio dell’orologio biologico!

Al di là del fatto che la paternità, esattamente come la maternità, merita di essere consapevole, la scienza ha potuto dimostrare che anche gli spermatozoi invecchiano, non solo l’ovaio femminile! Per meglio dire, anche nell’uomo l’avanzare dell’età influisce sulla capacità riproduttiva, pur se in misura minore rispetto a quanto accade nel corpo della donna.

In che senso gli spermatozoi invecchiano? Malgrado gli organi riproduttivi maschili continuino a produrne, l’età maschile incide sulla quantità e motilità del liquido seminale. E persino aumenta l’incidenza di malattie cromosomiche. Incidenza in aumento anche in relazione all’età della donna.

Quando è meglio diventare genitori

Sono solita ripetere che la mamma e il papà diventano genitori molto prima del giorno della nascita del bambino, persino prima del giorno in cui compare la fatidica la linetta rossa sul test di gravidanza. Mamma e papà diventano genitori quando decidono di avere un bambino.

Il momento migliore per averne uno non ha, dunque, a che fare con l’età, quanto, piuttosto con questa determinazione. La stessa che, peraltro, i genitori devono maturare quando la gravidanza si presenta inaspettatamente.

Scegliere di diventare mamma prima dei 35 anni abbassa il rischio di complicazioni in gravidanza, come quello di malattie cromosomiche e parto prematuro. Tuttavia dopo quest’età non è ancora troppo tardi per essere madre. Resta salvo che desiderio e consapevolezza, alla stessa stregua della salute e del benessere fisico e familiare, sono i caposaldi di una maternità e di una paternità consapevole.