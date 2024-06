Comunemente lo spannolinamento si affronta tra i 24 e i 36 mesi d’età e si stima che il 98% dei bambini di 4 anni sia in grado di padroneggiare efficacemente le proprie funzioni sfintetiche, nonché l’igiene del WC o del vasino spogliandosi e rivestendosi in sufficiente autonomia. In questo articolo ci occuperemmo della percentuale restante, ovvero di quello stimato 2% di bambini che oltre i 42\48 mesi ancora indossa il pannolino occasionalmente, per esempio per fare la cacca o per le uscite. Come togliere il pannolino a 4 anni e più?

Spannolinamento fallito o comunque incompleto, le possibili cause

Gran parte del successo dello spannolinamento si gioca su un piano comunicativo, ma i livelli di comunicazione e interazione sono complessi:

i bimbi, in primis, devono imparare a comunicare con se stessi per cogliere i propri stimoli, allenarsi al loro controllo e arrivare a gestirli. In questo senso devono aprire un dialogo col proprio corpo ;

per cogliere i propri stimoli, allenarsi al loro controllo e arrivare a gestirli. In questo senso devono ; il bambino, in secondo luogo, deve assorbire gli input che arrivano dall’esterno, soprattutto dalle figure di riferimento. In questo senso deve instaurare una efficace comunicazione (accogliente e mai mortificante) con i genitori, gli educatori, le maestre, i nonni o la babysitter.

Gli errori che mamma e papà commettono più frequentemente durante lo spannolinamento

Se lo spannolinamento fallisce, al di fuori dei casi in cui viene diagnosticato un problema fisiologico, è assai probabile che qualche livello della comunicazione si sia bloccato o sia stato compromesso. In questo articolo trattiamo di quei bimbi che funzionalmente non hanno difficoltà, fatta salva, dunque, la costante importanza di interfacciassi con il pediatra.

Sul piano comunicativo, posto che il bambino è pronto a togliere il pannolino e non ha problemi fisiologici, lo spannolinamento viene compromesso quando l’approccio è sbagliato. Ciò accade, per esempio:

Quando gli adulti di riferimento danno al bambino input diversi . Per esempio, la mamma toglie il pannolino e lascia il bimbo con le mutandine, il papà, invece, usa il pannolino-mutandina; la mamma non rimette mai il pannolino, il papà, diversamente da lei, lo adopera durante gli spostamenti in auto.

. Per esempio, la mamma toglie il pannolino e lascia il bimbo con le mutandine, il papà, invece, usa il pannolino-mutandina; la mamma non rimette mai il pannolino, il papà, diversamente da lei, lo adopera durante gli spostamenti in auto. Se le strategie applicate dagli adulti di riferimento non sono omogenee . Ad esempio, a casa dei genitori c’è il vasino mentre dalla nonna, dove il bimbo sta tutta la mattina, c’è il riduttore.

. Ad esempio, a casa dei genitori c’è il vasino mentre dalla nonna, dove il bimbo sta tutta la mattina, c’è il riduttore. Quando mamma e papà nutrono aspettative irrealizzabili . Il che avviene, per esempio, quando i genitori si sono persuasi di poter spannolinare il bambino in 3 giorni);

. Il che avviene, per esempio, quando i genitori si sono persuasi di poter spannolinare il bambino in 3 giorni); In tutti quei casi in cui l’adulto mette fretta al bambino o gli comunica insofferenza. Il che si verifica spesso quando lo spannolinamento parte per ragioni diverse dall’osservazione del figlio e dal riconoscimento delle tappe acquisite. Immaginiamo il caso di una mamma che si sente sotto pressione per il prossimo inserimento a scuola: questa mamma potrebbe introdurre il vasino non a fronte della constatazione che il bimbo è pronto ma, più utilmente, solo perché a settembre suo figlio deve andare a scuola e deve essere pronto.

Emozioni del genitore e coinvolgimento emotivo nello spannolinamento

L’acquisizione matura dell’uso del vasino o del WC con riduttore viene compromessa dallo stato d’animo del genitore che dà input inefficaci, contrastanti, fuorvianti, che alimenta in sè la convinzione che il vasino vuoto e il pannolino pieno siano un insuccesso. Anche se quel genitore si sforza di nascondere la sua frustrazione, ciò accade inconsciamente, lentamente e inesorabilmente, finendo col prolungare i tempi dello spannolinamento.

Ciò posto, cosa possiamo fare se il bambino non fa ancora la cacca nel vasino o spesso si fa pipì sotto, malgrado i suoi 4 anni o più?

Come togliere il pannolino a 4 anni: 10 consigli pratici per genitori stressati dallo spannolinamento

Accettate che il vasino e il WC sono tra le prime esperienze in cui il corpo del bambino deve imparare a fare da solo! Noi, in veste di genitori, possiamo indirizzare e dobbiamo dare gli strumenti giusti e le giuste informazioni, ma non possiamo riempire il vaso al posto dei nostri figli, non possiamo essere il loro corpo! Stabilite un piano di azione condiviso con tutti gli adulti di riferimento. È importante che detto piano preveda: un ausilio (unico e solo) da adoperare per tutti (vasino o riduttore che sia);

le strategie da mettere in atto affinché il bambino riceva messaggi coerenti (o tutti mettono il pannolino per fare la cacca o non lo fa nessuno);

escamotage di coinvolgimento del bambino (portare il bambino in bagno con gli adulti, libri da leggere insieme o un calendario dei bisogni fisiologici). Abbassate le vostre aspettative e smettetela di interpretare lo spannolinamento come una gara, un’esigenza per andare a scuola o un indicatore di intelligenza, capacità o bravura del figlio o vostra come genitori. Lo spannolinamento è un impegno duro e complesso che il bambino assume su se stesso e affronta con un enorme dispendio di energie mentali. I tempi dello spannolinamento sono soggettivi e possono essere molto lunghi. Utilizzate sempre una comunicazione assertiva (“Adesso andiamo in bagno” e non “Vuoi andare in bagno?”). Valorizzate il senso di autoefficacia di vostro figlio permettendogli di disporre di uno spazio vasino sempre accessibile e non conducendolo in bagno con una frequenza eccessiva e incompatibile col sopraggiungere di uno stimolo (inutile andare al bagno ogni 20 minuti, preferite visite al bagno più diradate anche ogni 2 ore); Favorite il processo imitativo portando il bambino in bagno con voi e favorite spiegazioni anche anatomiche. I bambini vogliono sapere da dove viene la cacca e da dove arriva la pipì, come si formano e dove vanno a finire, spiegatelo avvantaggiandovi di disegni o giochi che mostrino il corpo umano; Verbalizzate i vostri bisogni. Per esempio rispetto a un mal di pancia potreste esprimervi così: “Sento un po’ di mal di pancia, ho proprio bisogno di andare in bagno, adesso prendo un buon libro e mi vado a sedere sul WC, farò un po’ di cacca!“); Non suggerite al bambino come sedersi o quale posizione tenere per fare la cacca, dategli modo di sperimentare da solo il suo corpo e di ascoltarlo in autonomia. Sfruttate il cosiddetto riflesso gastro-colico: quando l’intestino si riempie, per un riflesso spontaneo che è stimolato dalla pienezza stessa, è più facile che si attivino anche i movimenti intestinali espulsivi, pertanto è consigliabile portare il bimbo sul vasino dopo i pasti; Costruite un vostro calendario della cacca che consenta al bambino di constatare quante volte è riuscito a farla nel vasino. Non deve prevedere premi ma dev’essere uno strumento di consapevolezza della propria capacità di evacuare nel posto giusto. Se il bimbo, invece, ha problemi con la pipì (o anche con la pipì) il calendario potrà essere quello della pipì o della pipì della cacca.

Prestate particolare attenzione all’alimentazione, fate in modo che sia ricca di fibre e con un sufficiente apporto di acqua.