Il passaggio dal pannolino al vasino può scombussolare i tempi e i ritmi di evacuazione del bambino (e di fatto ciò accade spesso) con la conseguenza che non raramente il piccolo faccia più difficoltà a liberarsi dalla cacca. Come fronteggiare gli episodi di stipsi e come stimolare la cacca durante lo spannolinamento? Se lo domandano molti genitori.

Episodi di evacuazione dolorosa possono spaventare il bambino sino al punto di allontanarlo dal vasino e dal WC. È per questo che aiutarlo ad avere feci morbide e facili da espellere è un vantaggio per la buona riuscita dello spannolinamento, ciò anche sotto il profilo pedagogico e psicologico.

Il primo consiglio di buon senso è mantenere la calma e non ritornare sui propri passi rimettendo subito il pannolino al bambino. A questo ne segue un altro: è sconsigliabile ricorrere immediatamente ai lassativi, pratica, peraltro, da evitare in forma di autoprescrizione. Consultate sempre il pediatra prima di stimolare il bambino a fare la cacca con sciroppi, caramelle o lassativi vari.

Stimolare la cacca durante lo spannolinamento, come fare

Più passano i giorni più la stitichezza tende ad aumentare, perchè? Quando le feci si trovano nell’ultima parte del retto sono a un passo dall’essere espulse, lì tendono a indurirsi perchè perdono acqua. Questo non accade durante l’allattamento poiché l’alimentazione è di per sè liquida e quindi la perdita d’acqua non risulta incidente. Diversamente il bimbo svezzato e in alimentazione solida risente fortemente di questa perdita di liquidi nelle feci, queste si compattano e fare la cacca può diventare un’esperienza dolorosa.

Quelle palline dure dure diventano difficili da spingere fuori e provocano un dolore imbarazzante, difficoltoso da affrontare per il bambino. Tutto ciò incide negativamente sulla acquisizione della nuova abitudine di fare la cacca nel vaso e può ritardare l’autonomia del piccolo.

Non è escluso che un’esperienza di evacuazione particolarmente dolorosa può persino indurre il bimbo ad assumere una posizione auto-protettiva e di evitamento: “La cacca mi fa male perciò non faccio la cacca”. Rispetto a una simile situazione, quello che pesa è che il bambino non ha gli strumenti per capire quanto sia importante evacuare con sistematicità e che trattenere le feci peggiora la situazione.

Come aiutare il bimbo stitico

Prestate particolare attenzione all’alimentazione . Non tutti i genitori sanno che le fibre vegetali trattengono molta acqua anche durante il processo digestivo e quando si mescolano alle feci ne possiedono ancora una sufficiente quantità per ammorbidirle. È per questo che le fibre vegetali sono indispensabili per garantire al bambino una cacca morbida!

. Non tutti i genitori sanno che le fibre vegetali trattengono molta acqua anche durante il processo digestivo e quando si mescolano alle feci ne possiedono ancora una sufficiente quantità per ammorbidirle. È per questo che le fibre vegetali sono indispensabili per garantire al bambino una cacca morbida! Assicuratevi che il bambino assuma molti liquidi . Preferite l’acqua ai succhi di frutta industriali, rispetto ai succhi, in particolare, preferite le spremute fatte in casa ed evitate le bevande con zuccheri aggiunti.

. Preferite l’acqua ai succhi di frutta industriali, rispetto ai succhi, in particolare, preferite le spremute fatte in casa ed evitate le bevande con zuccheri aggiunti. Bevande calde , in particolare il latte, aiutano nelle fasi più acute e dolorose degli episodi di costipazione, a patto che l’impatto del fastidio nel fare la cacca non sia anche sullo stomaco. Evitate il tè, preferite quello deteinato .

, in particolare il latte, aiutano nelle fasi più acute e dolorose degli episodi di costipazione, a patto che l’impatto del fastidio nel fare la cacca non sia anche sullo stomaco. Evitate il tè, preferite quello deteinato . Passati di verdure e minestre, infine, associano fibre e liquidi in un perfetto apporto anti-stipsi.

Ci sono degli alimenti che più di atri aiutano a stimolare la cacca?

Prugne, pere e kiwi coadiuvano il transito intestinale e possono essere molto piacevoli. In generale tutta la frutta e le verdure sono d’aiuto.

coadiuvano il transito intestinale e possono essere molto piacevoli. In generale sono d’aiuto. Yogurt .

. Cereali, preferendo quelli biologici senza zuccheri aggiunti.

Qual è la posizione migliore per stimolare la cacca durante lo spannolinamento

Quando i genitori cominciano lo spannolinamento ciò che è più difficile ammettere è la responsabilità e il ruolo (da protagonista) del bambino. Spesso si sente dire dagli adulti di riferimento: ”Stiamo togliendo il pannolino”, e le mamme e i papà lo affermano con convinzione. Ma queste affermazioni hanno un bias, ovvero sono frutto di una distorsione, importante: è il bambino a togliere il pannolino, non il genitore.

Sulla scorta di questa falsa credenza, è facile che i genitori si sentano in dovere di spogliare il bambino per “spingerlo\forzarlo” a stare sul vaso, insistano per pulirlo, gli suggeriscano la posizione, eccetera. Tutto questo limita l’esperienza del corpo che il bambino, invece, deve fare. Lasciate che i bambini trovino da soli la loro posizione migliore per espletare i bisogni fisiologici e stare sul vaso.

La sola cosa certa a riguardo della migliore posizione per evacuare è che i piedini devono poggiare bene su una superficie piana. In quest’ottica il vasino si dimostra efficace:

è stabile a terra,

il bambino può accedervi autonomamente,

i piedi possono stare sul pavimento e appoggiati creano un angolo anca-ginocchio in cui quest’ultimo sta più in alto favorendo, così, una buona postura per liberare l’intestino ,

favorendo, così, , la schiena del bimbo può avere un appoggio a misura di cucciolo d’uomo.

Diversamente il rialzo, la scaletta e il riduttore possono rappresentare barriere più difficili da sormontare per il bambino, che danno un minor senso di stabilità e risultano meno agevoli affiché il bimbo possa gestire da solo svestizione e vestizione.

Riflesso gastro-colico e cacca nel vasino, un facilitatore naturale

Portate i bambini sul vasino dopo i pasti, lasciate che si siedano in una condizione pacifica e sfruttate il cosiddetto riflesso gastro-colico. Tale riflesso è una naturale risposta dell’organismo: quando è pieno l’intestino si mobilita spingendo anche il transito verso l’evacuazione, aumentando i movimenti gastrointestinali aumenta la possibilità di un effetto a catena e, quindi, quella che il bimbo evacui.

In conclusione

Dinnanzi a episodi di stipsi durante lo spannolinamento è preferibile affrontare il disagio del bambino con un approccio olistico e ambientale. È importante fornire al piccolo supporto su più livelli: logistico col vasino, alimentare con la dieta ed emotivo. Nell’alveo del supporto emotivo, in particolare, è bene riconoscere che un’esperienza dolorosa con la cacca può essere impattante su un bambino piccolo, durante lo spannolinamento ancora di più.