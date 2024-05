Water dunk challenge: una kids challenge a cui fare attenzione 

La water dunk challenge, che cos’è

Che cosa sono le kids challenge? Il termine designa le sfide destinate ai bambini nelle quali una o più persone sono chiamate a mettersi alla prova in una particolare attività. Qual è lo scopo? L’obiettivo non è univoco: va da ottenere una generica buona riuscita della sfida, in molti casi una riuscita migliore di qualcun altro, sino a sostenere una prova di resistenza oppure il raggiungimento di un certo traguardo. La water dunk challenge, in particolare, appartiene a quelle sfide divenute popolari sui social, cosiddette web challenge o social challenge.

Possiamo definire la water dunk challenge come la sfida delle facce schiacciate in acqua, infatti essa consiste letteralmente nello spingere il volto dei concorrenti-vittime dentro una bacinella colma d’acqua.

Diventa una challenge per bambini, una kids challenge, quando sono i genitori a spingere nell’acqua le facce dei figli (personalmente ho osservato in prevalenza mamme impegnate in questa sfida con la prole, anche con bimbi piccoli nel ruolo di concorrenti-vittime).

Posta una serie di quesiti, anche banali (come chi si laureerà prima, chi è più disordinato, eccetera), il genitore risponderà alla batteria di domande una per volta e designerà questo o quel figlio attraverso il gesto esplicito di spingerne il volto dentro l’acqua.

Ci sono genitori che spingono appena e altri che insistono sul capo del bimbo finché la faccia non è tutta bagnata e sufficientemente immersa in acqua. Esiste persino una variante Ice di questa challeng che ammette l’aggiunta di ghiaccio nell’acqua della bacinella dove l’adulto spinge la testa del bambino.

Profili di pericolosità della water dunk challenge

Questa challenge pretende una manipolazione costrittiva del corpo del bambino: (come si constata dai tanti video che circolano in rete) la mamma letteralmente gli spinge la testa dentro la bacinella ed è fisiologico che nel farlo la sua forza si opponga a quella di resistenza del bimbo, ovvero non vi sarà bambino al mondo che sotto la pressione della mano della mamma non tenda a sollevare il capo per liberarsi dalla piccola-grande morsa.

In questo senso la water dunk challenge istruisce il bambino a stare al gioco a tutti i costi: pur di ridere è ammessa anche la coercizione fisica.

Particolare attenzione va prestata alla trappola dell’intensità: il fatto che sia il genitore a coartare il copro del bimbo e che lo faccia solo un pochino non è affatto una attenuante. L’atto stesso di “subire per scherzo” la coartazione della mano sul capo insinua nei bambini il convincimento che sia lecito “sacrificare il corpo nel gioco”. E così, pur di partecipare, pur di fare quello che fanno tutti, pur di andare virale su TikTok, il bambino acquisisce come giusta la violazione del suo corpo.

Senza considerare che il bambino, quando condotto dal genitore a un simile gioco social, tenderà ad ammettere nella sua scala di atteggiamenti sociali e azioni relazionali la possibilità che le challenge siano aggreganti. In linea di principio, ciò toglie ai più piccoli quella prospettiva critica che noi adulti, al contrario, dovremmo stimolare in loro, anche per tenerli al sicuro.

#waterdunkchallenge ♬ original sound – Forevaheatha @forevaheatha The girls (Hallie and Everly) were begging me to do this one today… i trimmed the video but there were so many more questions lol they had so many for us to ask! #headdunkchallenge

Un approccio goliardico alla challenge, soprattutto se la sfida impatta sul corpo del bambino, è rischioso?

I bambini ragionano per macrocategorie, così se i genitori condividono le loro foto in rete con continuità è probabile che i figli non imparino a centellinare la diffusione della propria immagine sui social. Una volta autonomi, cellulare-muniti, facilmente gli scatti che posteranno saranno trattati tutti allo stesso modo, ovvero senza una distinzione tra condivisioni di foto più e mono appropriate. Allo stesso modo se mamma e papà li abituano a fare le challenge sarà più difficile che il temine stesso (challenge) evochi in loro uno stato di allerta e gli suggerisca che si tratta di qualcosa da attenzionare sempre.

Fare scherzi ai bambini piccoli può ferire e fare del male Ci sono genitori che sono soliti fare scherzi ai bambini, ma è molto importante sapere che i nostri piccoli non possiedono un bagaglio cognitivo equivalente a quello dell’adulto, non colgono lo scherzo e non hanno ancora sviluppato il senso dell’umorismo.

A cosa prestare attenzione dinnanzi a una kids challenge

L’adesione alle kids challenge da parte dei genitori e la diffusione in rete dei relativi video in potenza espongono i bambini ai rischi che seguono