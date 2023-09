Frasi motivazionali per bambini scuola primaria

Frasi motivazionali per bambini della scuola primaria

Il primo giorno di scuola primaria segna un importante passaggio: lo spazio ludico dell’ambiente scuola si riduce e prevale lo spazio dell’apprendimento. Senza entrare nel dibattito sul com’è e come dovrebbe essere la scuola, chiariamo subito il focus di questo articolo: il cambiamento (enorme) percepito dal bambino insieme a un carico (anch’esso spesso enorme) di aspettative di mamma, papà, nonni, maestre, eccetera. Come genitori e adulti di riferimento, abbiamo il compito di validare le emozioni dei bambini. Pertanto, parlare di frasi motivazionali per bambini della scuola primaria vuole essere lo spunto per far luce sui meccanismi del cambiamento che il bambino sta affrontando e sul come sostenere le sue piccole-gradi emozioni facendo in modo che non si senta mai distante da noi.

Frasi motivazionali per bambini: i bigliettini della vicinanza e dell’amore

Quando i miei figli erano piccoli (allora non ero ancora un’educatrice e muovevo solo i primissimi passi nel mio interesse pedagogico all’infanzia) ero solita nascondere nel cestino del pranzo qualche bigliettino di incoraggiamento con frasi tipo queste:

Ti amo,

Ti voglio bene più di quanto è grande il cielo con tutte le stelle,

Sono orgogliosa di te,

Ti penso.

Frasi motivazionali per bambini – scarica e colora gratis, by Vitadamamma.com

Perché nascondere nella cartella bigliettini con frasi motivazionali per bambini

Ogni bambino vive a scuola momenti più o meno piacevoli, per i miei, allora bambini, mangiare in mensa non era il massimo della vita! Per questo, sceglievo il cestino per nascondere i miei messaggi di sostegno. Tuttavia, ovunque si nasconda, il messaggio della mamma ha un valore assoluto:

dimostra al bambino che il genitore è il porto sicuro; sebbene fisicamente non è e non sarà sempre presente, resta il luogo a cui tornare, la meta e l’approdo.

Ci sono, anche se non fisicamente; hai i miei pensieri e il mio amore, arrivano fino a te anche se siamo lontani; mi fido di te; di te sono orgoglioso-a; so che sei in grado di camminare da solo e ti metto sulla strada della tua vita con fiducia: questo, in sintesi, il valore aggiunto che le frasi motivazionali per bambini hanno il potere di restituire ai nostri figli.

È normale avere paura! Frasi motivazionali per bambini per validare i sentimenti

La scuola dei grandi, la scuola dei libri e la scuola dello studio, persino dei voti, sono queste le classificazioni con cui noi adulti descriviamo quella che per il bambino dovrebbe essere solo una nuova esperienza in cui procedere con animo sempre fiducioso e accogliente.

Ma le nuove esperienze, soprattutto quelle importanti, modificative, caratterizzate da una transizione, a chi non fanno paura? Spesso l’attenzione di noi adulti si sofferma su dati tangibili e oggettivi: mio figlio sta transitando alla scuola primaria o sta frequentando la scuola primaria e questo fa di lui un bambino cresciuto, ovvero è grande!

Vederlo grande rende felici noi adulti e il progresso della crescita, che oggettivamente si impone ai nostri occhi, diventa l’illusione dolce che il bimbo, a sua volta, sia felice e appagato per il solo fatto di essere cresciuto. Ma le cose non stanno così o comunque non sono così semplici.

I bambini possono accusare anche il peso della crescita ovvero sentire il gravame delle aspettative sociali e genitoriali e hanno il diritto a manifestare le proprie paure, nonché a vederle accolte dai genitori.

Frasi che non motivano ma sminuiscono e abbassano l’autostima di tuo figlio

In questo senso, sono sminuenti e da non pronunciare, men che meno scrivere su bigliettini che vogliano essere motivazionali, frasi del tipo:

Adesso sei grande, di cosa hai paura?

La scuola dei grandi non sarà poi così difficile, mica sei stupido?!

Ma nemmeno possono essere efficaci frasi come:

Lo capirai prima o poi;

Ci riuscirai presto;

Ora non hai capito, capirai la prossima volta;

Cadere serve a rialzarsi;

Non sei un piagnucolone o un coniglio, smettila di frignare e aver paura;

Ora sei una donnina o un ometto, avanti dimostra di che pasta sei fatto.

Se ti piace l’idea di scrivere un bigliettino d’amore al tuo bambino e nasconderlo nella cartella affinché lo trovi al momento del bisogno, sappi che l’amore è una cosa semplice e i bambini lo sanno. Non servono frasi complesse e nemmeno concetti articolati, al contrario l’uso di un linguaggio da adulti può essere fraintendibile e non adatto ai bambini, quantomeno può non essere efficace.

Con i bambini non bastano le buone intenzioni, ci vuole un linguaggio efficace, mirato, anche esplicato figurativamente, se necessario, e che i piccoli possano comprendere. Per di più le parole non devono mai essere lame: ferire con le parole lascia segni profondi!

Biglietti motivazionali

Per i bambini in età prescolare e per quelli di prima e seconda elementare, vanno bene anche bigliettini solo figurativi, ovvero semplici immagini che evocano l’amore della mamma: un bacio, un cuore, l’immagine di una mamma e di un bambino abbracciati, anche di una mamma e di un cucciolo animale .

Frasi motivazionali per bambini – scarica e colora gratis, by Vitadamamma.com Frasi motivazionali per bambini – scarica e colora gratis, by Vitadamamma.com

A queste immagini si possono associare, soprattutto per i bimbi più grandi, piccole frasi motivazionali a tema col disegno:

Appena torni a casa ti strapazzo di baci;

Ti aspetto con i miei abbracci!

Frasi motivazionali per validare le emozioni del tuo bambino

Lo abbiamo già detto all’inizio di questo articolo, ma ribadirlo non è tautologico: è di massima importanza validare le emozioni del bambino, ovvero accoglierle e dare loro spazio. Se abbiamo un bambino che sta facendo un gran sacrificio ad andare a scuola e quando è a casa ce lo manifesta, sosteniamolo con frasi come:

So che stai facendo un grande sforzo, ce la farai… metticela tutta!

Apprezzo il tuo impegno; sorridi ai tuoi compagni, loro diventeranno i tuoi amici!

Tutto andrà bene, la vita è piena di sorprese!

Frasi motivazionali per bambini – scarica e colora gratis, by Vitadamamma.com

Mai frasi interrogative o prive di pienezza

Delle buone frasi motivazionali per bambini devono centrare il punto:

Ti amo;

Ti voglio bene;

Sei unico.

Frasi motivazionali per bambini della scuola elementare che sentono il distacco da mamma e papà

Uno dei nodi emotivi dei bambini può essere il distacco dai genitori, soprattutto dopo la pausa estiva e quando la famiglia ha avuto lunghi momenti di condivisione. Oppure i nostri bimbi possono manifestarci il bisogno di vivere con noi una vicinanza emotiva. In tutti questi casi, frasi supportive possono essere:

Sono sempre qui, se hai bisogno di me!

Ti aspetto a casa, tu intanto fai cose belle!

Qualche consiglio sulle frasi motivazionali per bambini

Preferite l’indicativo presente per dare certezza al messaggio che trasmettete:

Sono qui per te, ti aspetto a casa!

Il mio amore è sempre con te, ti penso!

Evitate la forma interrogativa, preferite affermazioni sicure. Perciò non scrivete: “Lo sai che ti voglio bene? Te ne voglio tanto!” Ma, piuttosto scrivete semplicemente: “Ti voglio tanto bene!”

Variate la frequenza e il luogo in cui inserite i vostri messaggi, trovarli sempre li banalizza mentre essere sorpresi dal messaggio ne sottolinea la naturalezza e l’atto di gratuito amore del genitore che destina al figlio un momento di privatezza a distanza ma analogico.