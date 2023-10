La vita della piccola Violet, bambina nata senza una mano e con una malattia congenita rara, non ha avuto un facile inizio. Sin dai primi giorni ha intrapreso il suo difficoltoso cammino tutto in salita, una strada impervia che ha affrontato con coraggio, giorno dopo giorno, nonostante la tenera età. La sua mamma ha cercato di renderle meno arduo e disagevole il percorso, arricchendo la sua infanzia di gioia, meraviglia e, perché no, anche un tocco di magia.

Bambina nata senza una mano: la storia di Violet Spring

Violet Spring è nata la prima settimana di Ottobre del 2009 ad Auckland, in Nuova Zelanda. Holly Spring, la madre all’epoca 33enne, faceva parte di un gruppo rock e, pur definendosi un’artista, mai avrebbe pensato di dedicarsi un giorno alla fotografia.

A spingerla verso questa strada, nemmeno a dirlo, la sua piccola e coraggiosa bambina, divenuta nel tempo la sua musa ispiratrice.

“Mi ha insegnato così tanto su me stessa – ha raccontato la donna a Today – Pur essendo la mia modella, è anche e soprattutto il mio modello e mi ricorda di avere lo stesso coraggio nella vita”.

La malattia di Violet

La bambina è nata con una malformazione all’arto superiore sinistro, una condizione nota come simbrachidattilia, caratterizzata dalla formazione anomala delle dita o della mano o dalla totale assenza di quest’ultima.

Inoltre, come se tutto ciò non fosse ancora sufficiente, i medici le hanno diagnosticato la malattia di Hirschsprung, una rara malattia conosciuta anche come megacolon congenito. L’incidenza di questa patologia è di 1 su 5000 bambini nati vivi ed è caratterizzata dalla malformazione congenita dell’intestino. Per l’esattezza si tratta dell’innervazione dell’intestino inferiore (nel 75% dei casi è limitata al colon distale) che provoca un’ostruzione funzionale parziale o totale (fonte Manuale MSD).

Operata d’urgenza per correggere, la bambina ha dovuto affrontare una serie di complicazioni mostrando un’incredibile forza e spingendo la mamma a documentare la sua vita, rendendola speciale e magica.

Le foto della bambina nata senza una mano

Holly non voleva far altro che realizzare dei “ricordi di buona qualità”, fotografie di sua figlia che, data la precarietà delle sue condizioni, sarebbe potuta venire a mancare da un momento all’altro. Voleva inoltre dimostrare al mondo che, nonostante l’arto mancante e la rara patologia, la sua bambina poteva avere un’infanzia che molti definirebbero “normale”.

“Ho iniziato a fotografarla mentre cresceva e diventava sempre più forte – spiega Holly – Le faccio osservare le cose intorno a lei, le cose meravigliose che vede e il modo in cui interagisce con esse”.

Una volta realizzati gli scatti, la mamma, oggi pluripremiata fotografa professionista neozelandese, non deve far altro che sovrapporre le foto e compiere la sua magia.

Mamma e figlia stringono così un legame sempre più forte, la piccola gioca coi travestimenti mentre il genitore ne ammira la forza e la voglia di vivere. Ogni scatto diventa più di un semplice ricordo, è la celebrazione di un traguardo raggiunto, una piccola vittoria contro la malattia ed il pregiudizio della disabilità.

Nelle foto di mamma Holly, Violet non è più una bambina nata senza una mano bensì la piccola diventa una fata, una principessa del mare o un’esploratrice dei boschi. Scatti che documentano il mondo visto attraverso i suoi innocenti occhi che osservano tutto con meraviglia, gioia e immenso stupore.

Violet Spring oggi

Nel web non vi sono tracce recenti della bambina che all’età di 5 anni ha conquistato tutti. Le sue ultime foto realizzate da mamma Holly risalgono al 25 Settembre 2018, una settimana prima del nono compleanno di Violet.

La bambina nata senza una mano è ormai diventata una piccola donna, bellissima e sempre più somigliante alla sua mamma.

Nota per il lettore: la foto di copertina è meramente illustrativa e non ritrae la piccola Violet Spring, fonte immagine 123RF.com con licenza d’uso.

Aggiornamento articolo: originale pubblicato il 28 Agosto 2014