Il significato del nome Luca varia a seconda della sua derivazione, diversi infatti ne attribuiscono un’origine latina, altri invece greca. In quest’articolo approfondiremo l’etimologia, il carattere e le curiosità legate a questo nome.

Cosa significa il nome Luca

Stando a quanto riportato sul Dizionario della lingua italiana (volume 7, pagina 672), l’origine del nome Luca sarebbe ebraica e significherebbe “Risurrezione dello stesso”. Tuttavia in rete è possibile risalire ad altre derivazioni:

Dal greco Loukanos (abbreviato in Loukas) che significa “ proveniente dalla Lucania ”;

(abbreviato in Loukas) che significa “ ”; Dal latino Lucanus (abbreviato in Lucas) che ha lo stesso significato del precedente;

(abbreviato in Lucas) che ha lo stesso significato del precedente; Dal latino Lux che significa “luce”.

Quest’ultima ipotesi è la più quotata in quanto questo nome veniva dato a coloro che nascevano insieme alle prime luci del giorno. Ecco perché per molti il vero significato del nome Luca è “colui che è nato alle prime luci dell’alba”. Il nome Luca evoca, dunque, la serena calma con cui natura rinasce ogni giorno nel sorgere del sole.

Nome Luca al femminile

Non esiste una vera e propria variante femminile. Tuttavia, secondo quanto riportato sul succitato Dizionario della lingua italiana, vi sarebbe in Italia l’alterazione Luchina (da Luchino) usata assai di rado.

Diversamente avviene nei paesi quali l’Ungheria e la Croazia dove, al contrario, il nome Luca è usato per le femminucce.

Nome Luca in altre lingue

Tante le varianti straniere di questo nome, abbastanza simili tra loro. Ecco qualche esempio:

Lucas : usato in Francia, Olanda, Portogallo, Spagna e Inghilterra (insieme alla variante Luke);

: usato in Francia, Olanda, Portogallo, Spagna e Inghilterra (insieme alla variante Luke); Luc : utilizzato in Irlanda e Francia;

: utilizzato in Irlanda e Francia; Lukas : diffuso in Repubblica Ceca, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Svezia e Germania;

: diffuso in Repubblica Ceca, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Svezia e Germania; Luka: usato in Croazia e Slovenia.

Nome luca in giapponese

Non è possibile tradurre letteralmente il nome Luca in giapponese perché in nessuno dei 3 sistemi di scrittura usati in Giappone (hiragana, katakana e kanji) è riportato il suono “L”. Quest’ultimo infatti viene sostituito dal suono “R”.

Si evince quindi che la traduzione del nome Luca sarà Ru-ka e questi “ルカ” i corrispettivi caratteri Katakana.

Nome Luca: che carattere ha chi porta questo nome

Chiarito che il significato del nome Luca richiama la forza della luce naturale del sole che sorge, chi sceglie questo nome per il proprio bambino auspica una vita vissuta nella luce. Si richiama la forza naturale dell’animo umano e si evoca l’energia del cuore capaci di vincere il buio portando nuove albe sui dolori, sulle paure e sui risentimenti.

Luca è l’uomo della luce, è colui che porta in sé la forza del sole che nasce ad ogni alba illuminando la natura tutta. La persona che porta questo nome non si arrende, trae la sua forza da se stesso ed è capace di infonderla agli altri.

Curiosità sul nome Luca

Ecco altre curiosità su questo nome:

l’ onomastico di Luca viene festeggiato il 18 ottobre , giorno in cui si celebra San Luca Evangelista;

di Luca viene festeggiato il , giorno in cui si celebra San Luca Evangelista; il numero fortunato è il 5 ;

fortunato è il ; il colore di chi si chiama Luca è l’ arancione , come l’intensa luce del sole che evoca;

di chi si chiama Luca è l’ , come l’intensa luce del sole che evoca; la pietra di chi porta questo nome è il berillo ;

di chi porta questo nome è il ; il metallo di chi si chiama Luca è il rame ;

di chi si chiama Luca è il ; l’ animale totem è l’ orso ;

totem è l’ ; il fiore associato a questo nome è l’ortensia.

Tatuaggio con nome Luca in corsivo

Molti genitori decidono di imprimersi sulla propria pelle il nome dei loro figli. Il tatuaggio può essere più o meno grande, a seconda dei propri gusti, e posizionato nella parte del corpo che si preferisce. Generalmente i più “gettonati” sono:

Avambraccio : una zona abbastanza discreta ma ampia, ottima per tatuaggi grandi e impegnativi;

: una zona abbastanza discreta ma ampia, ottima per tatuaggi grandi e impegnativi; Nuca e parte posteriore del collo : zona preferita dalle donne, perfetta per tatuaggi piccoli;

e parte posteriore del : zona preferita dalle donne, perfetta per tatuaggi piccoli; Petto : generalmente scelta dagli uomini, è una zona del corpo molto simbolica in quanto più vicina al cuore;

: generalmente scelta dagli uomini, è una zona del corpo molto simbolica in quanto più vicina al cuore; Caviglia e collo del piede: altra zona discreta, prediletta per lo più dalle donne.

Per quanto riguarda lo stile invece, generalmente i nomi vengono tatuati in corsivo, uno stile di calligrafia più delicato che ben si abbina al sentimento d’amore che spinge un genitore a questa scelta. Vita da mamma ha scelto alcuni esempi di tatuaggio con nome Luca in corsivo, utili anche per ricami o targhette decorative.

Nome Luca in corsivo – Foto Canva Nome Luca in corsivo – Foto Canva

Articolo originale pubblicato il 10 luglio 2015, ultimo aggiornamento 17 ottobre 2024