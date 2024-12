Il nome Stefano ha un profondo legame con la religione intesa come fede nel divino. L’etimologia del nome, infatti, riporta al greco “stephanéforos” che si traduce come “colui che porta la corona”. Nell’antica Grecia lo “stephanéforos” altri non era che il sacerdote del tempio che aveva la funzione di intermediario tra gli uomini e gli dei.

Cosa significa il nome Stefano

Il nome Stefano, come anche il corrispettivo femminile Stefania, deriva dal greco antico “stéphanos”, un sostantivo che in italiano può essere tradotto in “corona” oppure “ghirlanda”.

Inizialmente tale oggetto era inteso come mero simbolo di vittoria e conquista mentre con la diffusione delle varie religioni assunse un significato empireo. Basti ricordare che i sacerdoti del tempio, i sopra citati stephanéforos, erano soliti indossare questa ghirlanda sul capo durante le loro funzioni. La stessa aveva per loro e per tutti i fedeli un significato ben preciso: la sua forma ben delineata, un cerchio chiuso, rappresentava la perfezione divina, una forza continua senza inizio e fine.

Con la diffusione del cristianesimo, il nome Stefano assunse un ulteriore significato. Legato al culto di Santo Stefano, conosciuto come primo martire cristiano (protomartire), oggi l’aggettivo “stephanéforos” è tradotto in “colui che porta la corona del martirio”.

Varianti italiane e straniere

Stefanio è la variante italiana maschile poco conosciuta e utilizzata del nome Stefano mentre Stefanino e Stefanello rappresentano le alterazioni dello stesso. Vi è inoltre il vezzeggiativo Steno, anch’esso poco usato e diffuso. Per quanto concerne la variante femminile, come detto in precedenza, in Italia abbiamo Stefania e il meno noto Stefana.

Le varianti straniere invece sono molteplici, qui di seguito le più conosciute e utilizzate:

Stefan o Stephan : generalmente utilizzato in Inghilterra, Danimarca, Olanda, Romania, Germania, Russia e Ucraina (si scrive Cтефан). Nella versione scozzese (Steaphan) è usato il vezzeggiativo Steenie ;

o : generalmente utilizzato in Inghilterra, Danimarca, Olanda, Romania, Germania, Russia e Ucraina (si scrive Cтефан). Nella versione scozzese (Steaphan) è usato il vezzeggiativo ; Stephane e Etienne : usati soprattutto in Francia;

e : usati soprattutto in Francia; Steven: nome inglese diffuso soprattutto negli Stati Uniti dove è utilizzato con il diminutivo Steve o Stevie.

Nome Stefano in giapponese

Non esiste un modo certo e preciso per tradurre i nomi italiani in giapponese visto che si parla di una lingua ricca di ideogrammi e parole che, pur avendo una scrittura e un significato diverso, hanno il medesimo suono. Tuttavia vi è una “scappatoia” che può agevolare la traduzione: l’alfabeto sillabico katakana.

A differenza del sistema di scrittura sillabico denominato hiragana, usato per parole e particelle di origine giapponese, il katakana è utilizzato per tutte le parole che hanno origine straniera. Tuttavia ciò non rende la traduzione certa in quanto si parla sempre di adattamenti fonetici che, in seguito all’aggiunta di nuovi caratteri alfabetici, nel tempo potrebbero subire variazioni.

Tenendo conto di quanto appena detto, il nome Stefano si potrebbe così tradurre:

Katakana : ステファノ;

: ステファノ; Hiragana : すてふぁの;

: すてふぁの; Romaji, ossia il suono dei precedenti simboli: Su te fa no.

Stefano: che carattere ha chi porta questo nome

Le persone che portano questo nome sanno ascoltare gli altri. Di indole empatica e accogliente, sono sempre pronti a mettersi a disposizione del prossimo purché non si venga meno agli ideali in cui credono. In caso contrario, non cederanno ad alcun compromesso, restando fermi sulle loro idee.

I genitori che decideranno di chiamare il proprio figlio Stefano, o la propria figlia Stefania, daranno loro in dono un auspicio di coerenza, tenacia e costanza.

Curiosità sul nome Stefano

Ecco altre curiosità su questo nome:

l’ onomastico di Stefano viene festeggiato il 26 dicembre , giorno in cui si celebra Santo Stefano protomartire;

di Stefano viene festeggiato il , giorno in cui si celebra Santo Stefano protomartire; il numero fortunato è il 9 ;

fortunato è il ; il colore di chi si chiama Stefano è il verde , colore della speranza, caratteristica di coloro che hanno fede nel creatore e di chi si immola a Dio;

di chi si chiama Stefano è il , colore della speranza, caratteristica di coloro che hanno fede nel creatore e di chi si immola a Dio; la pietra di chi porta questo nome è lo smeraldo ;

di chi porta questo nome è lo ; il metallo di chi si chiama Stefano è il rame ;

di chi si chiama Stefano è il ; l’ animale totem è il pipistrello ;

totem è il ; il fiore associato a questo nome è il tulipano.

Articolo originale pubblicato il 26 dicembre 2016, ultimo aggiornamento 19 dicembre 2024