Nel corso degli anni sono stati diversi i giornali di gossip che le hanno attribuito una gravidanza, l’ultima “rivelazione”, quella che voleva Sabrina Ferilli incinta a 52 anni, è apparsa sul settimanale “Nuovo” nel Febbraio del 2017.

In quel periodo infatti persone “vicine” all’attrice avrebbero dato adito a voci di corridoio, indiscrezione che non ha mai avuto un conferma, associando il suo addio al programma “Amici di Maria De Filippi” ad un forte desiderio di avere un figlio.

Solo in seguito l’attrice romana ha rivelato di non aver mai voluto avere figli, difendendo la sua scelta di non maternità

Sabrina Ferilli incinta: ma lei non ha mai voluto figli.

Nata il 28 giugno del 1964, Sabrina Ferilli è convolata a nozze due volte:

nel 2003, dopo 8 anni di fidanzamento, ha sposato l’avvocato Andrea Perone dal quale ha poi divorziato nel 2005 dopo una separazione consensuale;

dal quale ha poi divorziato nel 2005 dopo una separazione consensuale; nel 2011 ha detto “sì” all’imprenditore Flavio Cattaneo, suo attuale compagno di vita.

Come detto in precedenza, più volte i giornali dediti alla cronaca rosa hanno accostato titoli come “Sabrina Ferilli incinta” a foto dell’attrice in cui mostrava forme leggermente arrotondate, e più volte i giornalisti le hanno attribuito un desiderio di maternità che la stessa non ha mai manifestato.

Al contrario, il giudice popolare di “Tú sí que vales” ha spiegato di non aver mai avuto figli per sua scelta, affermando che le sue priorità fossero altre.

“Ognuno fa quello che si sente di fare. Se avessi voluto un figlio a tutti i costi lo avrei fatto. Invece non è successo perché vuol dire che finora ho preferito altrimenti.”

È quanto dichiarava la Ferilli nel corso di un’intervista rilasciata al magazine “A” nel marzo del 2009, pensiero confermato da ulteriori dichiarazioni che l’attrice rilasciò nel dicembre del 2017 al quotidiano La Stampa.

“Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata”.

Dopo queste affermazioni è facile comprendere perché le “voci di corridoio” che volevano Sabrina Ferilli incinta non abbiano mai trovato una conferma.

Tuttavia, pur avendo rivelato di non volere figli per scelta personale, l’interprete di molte fiction di successo (Le ali della vita, L’amore strappato, ecc.) ha ugualmente dimostrato un forte istinto materno ed un cuore ricolmo di un amore che avrebbe tanto voluto donare ai bambini che la vita ha privato dell’affetto genitoriale.



“L’amore materno si può anche distribuire a chi ne ha bisogno. Se fosse per me, prenderei 10-15 ragazzini a botta, li farei studiare, cercherei di trasmettere dei valori e delle certezze”.

No alla Sabrina Ferilli incinta,

no a chi le chiede se avverte il “vuoto della maternità”,

no a chi le domanda se sia rammaricata per tutto questo.



L’attrice sarebbe voluta diventare una mamma di cuore e non di pancia, un sogno che purtroppo non è riuscita a realizzare, un forte desiderio che tuttavia non ha condizionato la sua vita e la sua realtà.

“Tanti problemi nascono per il nostro io che non ci fa guardare le vere emergenze che ci stanno attorno. Se ci si incaponisce in una delusione personale è la fine, sta a noi renderci l’esistenza positiva o negativa”.

Al giorno d’oggi sono tante le donne che, proprio come Sabrina Ferilli, scelgono di non diventare mamme, donne per cui la maternità non rappresenta il più importante ed ambito traguardo di vita, donne che hanno deciso di seguire il sentire meno battuto ma non per questo privo di amore.

Articolo originale pubblicato il 4 Febbraio 2017 e aggiornato al 29 Dicembre 2020