Scarlattina sintomi: che cos’è e come si prende – La scarlattina è una malattia infettiva, a trasmissione aerea, tipica dell’età pediatrica. Provoca un esantema, cioè eruzione cutanea diffusa. È più frequente nei mesi invernali e in primavera, da dicembre ad aprile, e colpisce principalmente i bambini tra i 5 e 15 anni.

Che cos’è la scarlattina

La scarlattina è una delle malattie esantematiche che possono contagiare i nostri figli: prende il nome dall’eritema scarlatto che si presenta sulla pelle ed è causato da una tossina pirogenica prodotta dall’agente infettivo.

La scarlattina infatti è causata da uno streptococco beta emolitico di gruppo A chiamato Streptococcus pyogenes. Non tutte le infezioni di questo patogeno si risolvono con la comparsa dell’eritema: questo dipende dal ceppo dello streptococco e anche dalla sensibilità personale alla tossina prodotta.

Non è raro che infatti il caso di due bimbi contagiati allo stesso modo in cui uno sviluppa la scarlattina e l’altro presenti invece una faringite batterica.

Come si prende la scarlattina

La scarlattina è una malattia relativamente contagiosa. Si trasmette attraverso la saliva, in quanto lo streptococco è presente nell’aerosol respiratorio, cioè nelle minuscole goccioline espulse mentre si parla o quando si starnutisce o si tossisce.

L’agente eziologico della malattia è un batterio che resiste anche al di fuori dell’organismo per diverso tempo, soprattutto in ambienti caldi e umidi e poco arieggiati.

Per questo è possibile:

una possibile trasmissione diretta , rimanendo a stretto contatto con un malato;

, rimanendo a stretto contatto con un malato; una trasmissione indiretta: attraverso il contatto di oggetti contaminati, come asciugamani, giocattoli, libri e vestiti.

L’incubazione della scarlattina, cioè il tempo che trascorre tra l’esposizione al patogeno e la comparsa effettiva dei sintomi, varia tra 1-2 giorni fino ad un massimo di 7 giorni e si è contagiosi già 24-48 ore prima della comparsa dei sintomi.

Come si manifesta la scarlattina: sintomi

La prima manifestazione della scarlattina è un forte mal di gola persistente che impedisce la deglutizione. Spesso può essere accompagnato da altri sintomi come:

febbre alta (39-40°)

brividi

mal di testa

mal di stomaco

vomito

linfonodi del collo e della bocca ingrossati.

LA FASE ESANTEMICA

L’eritema compare circa 12-48 ore dopo l’esordio del mal di gola.

Il viso può diventare rosso ad eccezione per la zona intorno al naso, alla bocca e al mento che risulta estremamente pallida per il contrasto. È una disposizione sul volto tipica della scarlattina e prende anche il nome di maschera di Filatov o maschera scarlattinosa.

La pelle del corpo invece presenta un arrossamento puntiforme uniforme e generalizzato, spesso sul torace, sugli arti e più evidente nella zona ascellare, in quella inguinale e nella parte interna dei gomiti e delle cosce. L’esantema non si presenta sui palmi delle mani e dei piedi a differenza di altre malattie esantematiche.

Se si preme delicatamente con un dito o il fondo di un bicchiere, la pelle si schiarisce per tornare subito dopo rossa come prima. Sempre al tatto, la pelle risulta ruvida come la carta vetrata. Questo esantema è dato appunto dalla reazione del corpo all’esotossina prodotta dall’agente infettivo.

Dopo 3-5 giorni dall’esordio il rush cutaneo si attenua e inizia la cosiddetta fase desquamativa: la pelle irritata si sfalda per essere sostituita da quella nuova e sana. Questo processo può durare anche due settimane e può provocare un forte prurito.

La lingua dei bimbi con la scarlattina presenta un caratteristico aspetto “a fragola” o ” a lampone”

LA LINGUA

Agli esordi della malattia può comparire sulla lingua una sottile patina bianca che si sviluppa dal centro fino all’apice. Successivamente questa condizione evolve lasciando la mucosa molto arrossata con alcune papille gonfie e protrudenti (ipertrofiche) che ricorda proprio una fragola sia come colore che come aspetto.

Infatti una caratteristica della scarlattina è la cosiddetta “lingua a fragola”, più raramente chiamata anche a lampone.

DIAGNOSI E CURA

In caso di improvviso rush cutaneo accompagnato da febbre e mal di gola è necessario chiamare il pediatra che visiterà il piccolo malato. Un medico accorto saprà riconoscere la scarlattina dai sintomi caratteristici come l’aspetto dell’esantema, della lingua e la presenza di linfonodi ingrossati.

In caso di dubbio, potrà chiedere ai genitori di effettuare un tampone faringeo alla ricerca dello streptococco. È un esame non invasivo: con un tampone si gratta il fondo della gola e successivamente si analizza con un test rapido o un esame colturale per rilevare la presenza del patogeno.

Richiedere il dosaggio per il TAS (titolo anti-streptolisinico) ovvero la conta degli anticorpi contro la streptolisina dello streptococco invece non è utile ai fini diagnostici.

Come si legge sul sito dell’Ospedale Bambin Gesù:

“I livelli di anticorpi contro la streptolisina (TAS) cominciano ad aumentare dopo circa 1-3 settimane dall’infezione da Streptococco, raggiungono un picco massimo dopo 3-5 settimane e si riducono in modo progressivo nei successivi 6-12 mesi. (….)La presenza di valori elevati di TAS è invece un indicatore di pregressa infezione da Streptococco e quindi strumento utile nella diagnosi delle complicanze tardive dell’infezione.”

COME SI CURA

Per curare e guarire la scarlattina è necessario il trattamento con antibiotici (spesso della famiglia delle penicilline, come l’amoxicillina con l’acido clavulanico) preso per 10 giorni o comunque secondo le indicazioni del proprio medico o pediatra. Solo il medico infatti può prescrivere l’antibiotico.

È importante non interrompere la terapia prima del tempo stabilito dal pediatra anche se i sintomi sono scomparsi per evitare possibili ricadute o complicazioni tardive.

Infatti sebbene sia difficile prendere più di una volta la scarlattina, non è impossibile essere contagiati di nuovo dallo streptococco, anche senza lo sviluppo dell’esantema.

La terapia antibiotica serve anche a ridurre la contagiosità del malato. Secondo le indicazioni della Società Italiana di Pediatria, il bambino affetto da scarlattina può tornare a scuola già dopo 48 ore di trattamento antibiotico.

La dottoressa esamina la gola, la lingua e i linfonodi nel caso di mal di gola legato alla scarlattina.

È possibile somministrare antipiretici o antinfiammatori per abbassare la temperatura, come il paracetamolo o l’ibuprofene.

Il prurito può essere molto fastidioso per un bambino: è opportuno controllare che le unghie delle mani siano abbastanza corte per evitare graffi e il rischio di ulteriori infezioni. Inoltre è consigliato consultarsi con il proprio medico anche per l’utilizzo di creme lenitive o antistaminici.

LA TERAPIA ANTIBIOTICA RIDUCE IL RISCHIO DI COMPLICANZE

In passato, prima della scoperta e dell’utilizzo degli antibiotici, la scarlattina era una malattia potenzialmente mortale: per esempio la piccola Beth March, del romanzo Piccole Donne di L. May. Alcott, muore dopo aver contratto la scarlattina e averne subito alcune complicazioni tardive.

Se non adeguatamente curata infatti questa malattia può avere ripercussioni in altri distretti del corpo sia nel corso dell’infezione che dopo diverso tempo.

Lo streptococco infatti può provocare tonsilliti o percorrere le vie respiratorie e causare sinusiti, otiti o polmoniti.

Di altra entità sono invece le complicanze tardive che possono presentarsi dopo settimane: sono causate da anticorpi prodotti dal corpo stesso contro il batterio, ma che attaccano per errore alcuni distretti del proprio organismo. Lo streptococco presenta infatti alcune componenti che assomigliano molto a strutture presenti sulle valvole cardiache, sulle giunzioni articolari e altri organi.

“La complicazioni post-infettive della scarlattina sono oggigiorno rare e comprendono la malattia reumatica (febbre reumatica) che colpisce le valvole cardiache e le articolazioni, la glomerulonefrite che colpisce i reni e la corea di Sydenham che colpisce il sistema nervoso provocando movimenti involontari di braccia e gambe (il cosiddetto ballo di San Vito).”

(da Scarlattina: disturbi, cause e cura – ISSalute )

COME SI PREVIENE LA SCARLATTINA

Purtroppo non esiste un vaccino per la scarlattina, ma in caso di contagio è consigliato adottare alcuni accorgimenti per evitare il diffondersi della malattia e lo sviluppo di focolai: