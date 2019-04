All’indomani degli attentati terroristici in Sri Lanka, è una giornalista, fisicamente presente a Negombo, a descrivere lo strazio della morte della più piccola vittima delle esplosioni kamikaze: aveva 11 mesi il bimbo morto insieme a tutta la sua famiglia nella domenica di Pasqua nella chiesa di San Sebastiano, la stessa in cui le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno consegnato il volto del terrorista prima dell’esplosione.

Queste le parole che la giovane giornalista Rukshana Rizwie affida al mondo attraverso Twitter.

It’s been a very heartbreaking day in Negombo. Attended a funeral service where a family of five, with the youngest being an infant of 11 months was buried. The other two were 6 and 4. Could not hold back tears as I watched the coffins being lowered at Kadirana cemetery #lka pic.twitter.com/APN4rRrd12

— Rukshana Rizwie (@ARRukshana) 23 aprile 2019