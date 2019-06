Quello che stiamo vivendo è un giugno anomalo, non dappertutto è arrivato il caldo dell’estate e la settimana scorsa ha sorpreso con la pioggia ancora molte località turistiche. Cosa dobbiamo aspettarci per la prossima estate: quali saranno le temperature di luglio 2019?

I siti specializzati usano come modello di riferimento l’inglese e prestigioso ECMWF, grazie a questo modello è possibile osservare ipotetici scenari meteorologici mondiali. Gli esperti assicurano che , stando alle ultime proiezioni, gli scenari sono diversi da quelli prospettati fino ad oggi: fino a pochi giorni fa c’era ancora chi parlava di temperature record, con punte anche di 43°C, tutto questo potrebbe essere definitivamente smentito.

Temperature luglio 2019 – le fonti accreditate mettono in guardia tutti:

eccetto le buone norme di precauzione, che soprattutto quando si ha a che fare con i bambini è bene applicare (come per esempio portare sempre con sé un soprabito impermeabile in caso d spostamenti e viaggi, piuttosto che evitare di prendere il bagno quando c’è molto vento per non favorire sbalzi repentini di temperatura e colpi di freddo), va sempre chiarito che anche quando si parli di temperature di luglio 2019 non si fa altro che seguire proiezioni ipotetiche sempre passibili di variazioni.

Al momento, stando a tali proiezioni, viene prospettato uno schema meteorologico caratterizzato da temperature nella media (tra 0.1°C e 0.3°C) su tutto il territorio nazionale, non sono previste pericolose ondate di caldo.

Temperature luglio 2019 – diverse le previsioni per quello che riguarda i temporali:

Il luglio italiano potrebbe essere caratterizzato da intensi fenomeni temporaleschi, quella che viene citata è la “goccia fredda in quota sul Mediterraneo”. Pertanto il prossimo luglio potrebbe risultare più piovoso del normale (diversamente dalla solita fama di mese più secco in assoluto). Le stime parlano di un implemento del 25/30 % della piovosità media.