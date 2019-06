Instagram e Youtube hanno già incamerato e diffuso le immagini di quella che poteva essere una tragedia di dimensioni molto maggiori di quelle che ha assunto e che stiamo per racontare: un elicottero si è schiantato sul tetto di un grattacielo di 54 piani nel centro di Manhattan, a New York.

Non si tratta di terrorismo, le autorità lo hanno escluso sin da subito. E’ più probabile che il pilota abbia avuto problemi tecnici al velivolo; complici forse le avverse condizioni meteorologiche potrebbe aver preso una decisione pericolosa, se non sbagliata: da solo a bordo, ha invaso uno spazio aereo soggetto a forti limitazioni. Sulla vetta di quei 54 piani, è possibile che il pilota volesse tentare un atterraggio di emergenza, malgrado il grattacielo mancasse di una pista d’atterraggio.

La dinamica dell’impatto non è stata ancora chiarita, l’emergenza in volo sembra rimanere l’ipotesi più plausibile, peraltro alla guida del velivolo vi era un pilota commerciale di lungo corso, difficile, perciò, credere a una banale incuria o a una manovra semplicemente incauta.

La stampa internazionale non ha tardato a dare informazioni sull’elicottero: Augusta A109E, era decollato dall’eliporto sulla 34ma strada solo 11 minuti prima dell’impatto. I tempi brevissimi di volo dimostrano che lo spazio aereo di Manhattan è stato invaso prestissimo, quasi subito dopo che l’elicottero ha preso quota.

L’elicottero ha impattato sulla cima del grattacielo di Axa Equitable Center, all’interno dell’edificio sono allocati diversi uffici – si pensi a quelli della Citibank – nonché un rinomato ristorante francese “Le Bernardin”.

Nel momento stesso in cui l’ elicottero si è schiantato l’intero edificio ha tremato, chi ha vissuto l’incidente parla di una “forte vibrazione”. In molti si sono riversati in strada, altri sono stati evacuati. Sul tetto si è scatenato un rogo che i vigili del fuoco hanno prontamente messo sotto controllo.

L’incidente ha avuto un esito tragico ma fortunatamente limitato, è morto il pilota del velivolo e nessun altro è stato fisicamente coinvolto dall’impatto. Ma questo incidente è destinato a destare polemiche, peraltro non si tratta di un caso così isolato:

DEVELOPING: helicopter crashed into a building in Midtown Manhattan at 51st and 7th. Here is footage of the helicopter flying erratically before the crash (via @ThingsWendySees) pic.twitter.com/zCowdKvKuL

— Cooper Lawrence (@CooperLawrence) 10 giugno 2019