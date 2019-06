E’ il Resto del Carlino di Forlì a pubblicare le immagini di Edoardo, così come immesse in rete dal nonno (è la stessa testata giornalistica ad attribuire al nonno di Edoardo B. la pubblicazione del suo ricordo).

I funerali del bimbo annegato a Mirabilandia avranno luogo oggi, lunedì 24 giugno

Dopo l’esame autoptico, la salma del piccolo è stata messa nella disposizione dei genitori:

l’ultimo saluto a Edoardo nella Chiesa dei Santi Nicolò e Francesco di Castrocaro oggi alle 15.30.

Oggi i funerali del bimbo annegato a Mirabilandia – a Castrocaro è stato proclamato il lutto cittadino </h2

La città chiede rispetto, la comunità social dovrebbe, almeno per oggi, sospendere ogni giudizio in favore del doverono rispetto per la famiglia.

Nella città di Castrocaro, saranno molti i negozi che rimarranno chiusi, mentre altri abbasseranno la saracinesca nell’orario delle esequie. Vitadamamma esprime il suo cordoglio per la famiglia e chiede a tutte le mamme una preghiera per Edoardo e una per la sua mamma e per la famiglia tutta.



Mentre il Resto del Carlino di Forlì ha incorporato nel suo articolo i video con cui il nonno saluta Edoardo, il suo piccolo grande amore, noi di Vitadamamma lasciamo al lettore la scelta o meno di vederli; nel rispetto di questo enorme dolore non ce la sentiamo di condividere le immagini della piccola bara ma lasciamo qui il link della pubblicazione originale a cui la stampa nazionale fa riferimento.

Anche i 2382 membri di Noi di Castrocaro chiedono alla comunità social di rispettare il silenzio nella giornata del funerale.