Elena Santarelli è stata ospite di Paola Perego nella prima puntata della seconda edizione di “Non Disturbare”, il tema dell’intervista è stato quello che fa arrabbiare Elena Santarelli e ovviamente, nella cornice della rabbia e del dolore, non poteva non comparire la malattia del figlio, ma non solo.

Da quando Elena è diventata una mamma guerriera, perchè Giacomo è stato chiamato ad affrontare la prova feroce del tumore cerebrale, molto è cambiato nel modo con cui la Santarelli è stata percepita dall’opinione pubblica e in primis dall’ambiente stesso in cui vive e lavora. L’origine di questo cambiamento fa arrabbiare Elena Santarelli poichè non è giusto che ci voglia un dramma per indurre le persone a guardare oltre la bellezza esteriore, bellezza che peraltro è la stessa Elena a presentare come frutto di uno sforzo (cura, ginnastica, alimentazione, per esempio, ne sono fattori chiave che richiedono un costante impegno).

Se l’altra faccia della malattia di Giacomo è la scoperta di una Elena tenace e sensibile, a dimostrazione della forza di questa donna arriva ancora una volta un’intervista che passa per la rievocazione del dolore, a dire il vero mai fine a se stessa perché si traduce sempre in monito alla speranza.

Quello che mamma Elena non aveva ancora mai detto è che ha voluto vedere ciò che Giacomo aveva nel suo corpo:

– Io ho visto il tumore che Giacomo aveva, l’ho voluto vedere in fotografia. Quando l’ho chiesto all’oncologa lei mi ha detto: “Ma sei pazza!”

Queste le parole di Elena Santarelli che nell’abbraccio con la Perego conclude dicendo:

– Tanto abbiamo vinto noi, quindi!

Quando la Perego chiede alla sua ospite di liberare con un pugno contro un pungiball ciò che le pesa sull’animo, il mostro è, appunto, la prima cosa che fa arrabbiare Elena Santarelli ad emergere con passionale forza

Il tumore di Giacomo era orribile, ma, dopo averlo visto nel suo vero aspetto, Elena ha costruito dentro di se l’intero percorso della sua battaglia e lo ha affrontato con impareggiabile coraggio. Tutto è passato? Sì e no … non passa il trascorso che segna e resta come una traccia, quella che nessuno vuole viverre, soprattutto quella che qualunque mamma vorrebbe portare su se stessa pur di non fare vivere un dramma tale al proprio figlio. Di contro resta il cammino del recupero, Elena Santarelli ammette che c’è ancora un percorso di ripresa da compiere, le terapie sono finite e il figlio è libero da cellule tumorali, ma l’assestamento, il ritorno alla vita, la rinascita richiede un lento percorso che non sarà avulso da controlli e attenzione.