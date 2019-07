Mentre la foto di Domenico Massari affollava il web e le ricerche dell’uomo incominciavano a scavalcare i confini della Liguria, l’uomo responsabile della morte di Deborah Ballesio si è costituito nella notte.

Mimmo Massari si è presentato presso il carcere di Sanremo, aveva ancora tra le mani l’arma del delitto.

Con la stessa pistola con cui aveva ucciso la sua ex presso i bagni Aquario di via Nizza, a Savona, Mimmo Massari avrebbe sparato tre colpi in aria all’esterno del carcere di Sanremo, attirando l’attenzione degli uomini di guardia avrebbe esploso i colpi e urlato: “Sono io l’assassino di Savona“.

Mimmo Massari non si è mai liberato dell’arma con cui ha tolto la vita a Deborah

Aveva con sé aveva ancora l’arma del delitto, gli inquirenti ne ipotizzavano un occultamento, credevano che Massari l’avesse lanciata in mare.

Le fonti stampa rendono noto che in questo momento Mimmo Massari si trova in stato di fermo in cella in attesa di essere interrogato.