Natalie Imbruglia incinta, mamma a 44 anni grazie alla fecondazione medicalmente assistita. Questo figlio è stato fortemente desiderato.

Natalie Imbruglia ha legato il suo nome al celebre brano ‘Torne” che negli anni 90 l’ha resa nota al grande pubblico, oggi a 44 anni corona un sogno che avrebbe voluto realizzare già da tempo: è prossima a diventare mamma.

Natalia Imbruglia incinta, single, sarà mamma per la prima volta a 44 anni

L’annuncio arriva via Instagram:

“Sto aspettando il mio primo figlio questo autunno. Per quelli di voi che mi conoscono, questo è stato qualcosa che desideravo da molto tempo e sono felice che ciò sia possibile con l’aiuto della fecondazione in vitro e di un donatore di sperma. Non dirò nulla di più pubblicamente . Sono così entusiasta di questa prossima avventura … un nuovo album e diventerò mamma!”

Natalia Imbruglia incinta grazie alla fecondazione assistita.

Per dare agli ammiratori la buona nuova, Natalie si è fotografata dinnanzi allo specchio mostrando la pancia già fiorita.

La cantante ha spento la 44esima candelina lo scorso 4 febbraio, quest’anno si è fatta un regalo per la vita e che cambia la vita.

Dopo aver annunciato l’uscita di un prossimo disco ha aggiunto: “C’è un altro annuncio… (no, non ho ingoiato un’anguria). In autunno avrò il mio primo figlio!”

Natalie Imbruglia incinta, la sua sarà una “vitadamamma single”, almeno per ora.

L’artista, infatti, non è al momento sentimentalmente legata a nessuno, ha divorziato dal marito e collega Silverchair Daniel Johns nel 2008, prima ancora aveva avuto una relazione con l’attore di Friends, David Schwimmer, mentre più recentemente, nel 2017 si era legata a Matt Field, ma i due non sono più stati avvistatai insieme da circa un anno a questa parte.