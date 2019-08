Appartengono alla famiglia dei cosiddetti polmoni di mare, sono meduse di grandi dimensioni che arrivano ad avere una portata impressionante (tra 1,2 metri e 2,4 metri). Complice l’avvistamento in Cornovaglia di polmoni di mare di rara grandezza, la rete si sta riempiendo delle loro foto straordinarie:

colori arcobaleno tra la consistenza gelatinosa di un corpo in cui l’acqua del mare traspare e quell’impressionante dimensione che colpisce ancora di più quando nuotano accanto agli uomini.

Invasione di meduse giganti nel Regno Unito, si chiamano polmoni di mare e non sono diversamente offensivi da una medusa comune.

Va detto a chi si domanda se le immagini che circolano in rete siano vere o meno, che i polmoni di mare, come qualsiasi altra medusa, non sono offensivi:

la medusa non attacca i bagnanti ma morde quando impatta nell’uomo, cioè in caso di contatto per scontro.

Pertanto è possibilissimo nuotare accanto alle meduse come ai polmoni di mare.

Nuotare tra i polmoni di mare, lo hanno fatto.

Toby Ray ha nuotato con l’enorme creatura immortalata tra Trevone e Stepper Point, vicino a Padstow – Cornovaglia;

allo stesso modo, con un polmone di mare ha nuotato anche l’operatore subacqueo Lizzie Daly, che ha incontrato il suo polmone di mare nell’area del sito di immersione a Falmouth – Cornovaglia.

Il sub ha dichiarato:

“Abbiamo stimato che la lunghezza totale era di circa un metro e mezzo compresi i tentacoli e non siamo completamente sicuri della campana ma probabilmente era larga circa mezzo metro.

Ho visto alcune cose incredibili sott’acqua ma sinceramente quando ho visto questo (polmone di mare, ndr) mi ha praticamente fatto impazzire.“

I polmoni di mare da 1 metro di lunghezza possono pesare fino a 30-40kg, ciò fa di loro “mostri marini” delle dimensioni approssimative di un umano. Quelli protagonisti degli avvistamenti in Cornovaglia, in modo particolare, sono polmoni di mare dalle dimensioni importantissime.

Ma l’apparenza non deve indurre una paura sconsiderata:

nonostante le enormi dimensioni sono innocui, un eventuale contatto con la pelle umana non cagiona reazioni diverse da quelle scatenate dalle comuni meduse.

Cosa fare in caso di contatto con una medusa – punture di meduse MAI impacchi freddi