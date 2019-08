allo stesso modo chi lo definisce un granchio pericoloso disegna un’immagine distante dalla realtà dei fatti perché questa specie non è minacciosa ex sé, bisogna solo fare attenzione a non calpestare detti granchi poiché il carapace presenta spine acuminate (quindi sarebbe un po’ come mettere i piedi su un riccio) e bisogna evitare di importunare o giocare con questi animali poichè hanno un carattere meno accomodante dei granchi nostrani e chele molto taglienti e capaci di ferire.